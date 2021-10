Podujatie Čaro Vianoc v Trenčíne tento rok nebude

Trenčín 19. októbra (TASR) – Trenčianska radnica nebude tento rok pre pandemickú situáciu organizovať tradičné podujatie Čaro Vianoc pod hradom, remeselníkom však vyjde v ústrety a pripraví vianočné trhy. Záujemcovia o prenájom predajných stánkov sa môžu prihlásiť do 25. októbra.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, stánkový predaj bude fungovať od 10. do 22. decembra od 10.00 do 18.00 h.



„Stánky pre remeselníkov budú osadené s dvojmetrovými rozstupmi, čím sa zmenší aj ich počet. Na Mierovom námestí ich bude 20. Cena zostáva nezmenená. Pozostáva len z nájmu, žiadne ďalšie poplatky si mesto neúčtuje, teda ani elektrinu, likvidáciu odpadu a podobne,“ uviedla Ságová.



Ako dodala, súčasťou remeselných trhov nebude program ani predaj jedál a nápojov. Preto ak sa návštevníci rozhodnú občerstviť, budú môcť využiť služby okolitých terás reštaurácií a kaviarní.



„Predpokladom konania sa vianočných remeselných trhov 2021 je, že Trenčín nebude v najhoršej epidemiologickej situácii,“ uzavrela hovorkyňa.