Čaro Vianoc zažívajú aj žiadatelia o azyl a maloletí bez sprievodu

Medzilaborce/Humenné 23. decembra (TASR) – Čaro Vianoc zažívajú v týchto dňoch aj žiadatelia o udelenie azylu v Záchytnom tábore v Humennom, a tiež maloletí cudzinci bez sprievodu v Centre pre deti a rodiny (CDR) v Medzilaborciach. I v týchto zariadeniach však vianočnú atmosféru poznačila pandémia nového koronavírusu.



"Opatrenia sú často obmedzujúce a zvlášť u maloletých bez sprievodu sú vnímané a prijímané s ťažkosťami. Vysvetľovanie tejto situácie je každodennou súčasťou našej práce a veľmi nám pritom pomáhajú tlmočníci, s ktorými intenzívne spolupracujeme," uviedol pre TASR riaditeľ CDR v Medzilaborciach Vladislav Fejo s tým, že v zariadení sa aktuálne nachádza spolu 20 maloletých cudzincov, prevažne z Afganistanu. Zverenci centra sa podľa jeho ďalších slov so slovenskými zvykmi oboznamujú v rámci adaptačného a integračného procesu. "V zariadení sú aj chlapci kresťanského vierovyznania, ktorí porovnávajú zvyky z rodnej krajiny so zvykmi na Slovensku," doplnil Fejo. Ako dodal, vianočný darček a štedrovečerná večera sú pripravené pre každé dieťa v zariadení.



Pre opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu sa 23 žiadateľov o udelenie azylu na Slovensku v humenskom zariadení na Vianoce nestretne za jedným stolom. Zmeny postihli aj ich celkovú socializáciu. "V súvislosti s COVID-19 došlo k zmenám v organizácii skupinových aktivít, niektoré boli zrušené, iné pozmenené tak, aby bola minimalizovaná možnosť nákazy alebo prenosu infekcie. Žiadatelia o udelenie azylu tieto zmeny chápu, ale súčasne ich aj ťažko znášajú," priblížila pre TASR vedúca oddelenia azylových zariadení Migračného úradu ministerstva vnútra Jana Janovičová s tým, že v záchytnom tábore aktuálne platí aj zákaz udeľovania priepustiek. Ako však doplnila, vianočnú atmosféru vytvára v tábore výzdoba a vianočné stromčeky a v areáli zariadenia sa uskutočnilo aj "vianočné stretnutie pri čaji", počas ktorého dostali žiadatelia i drobné darčeky. "Aj napriek jazykovej bariére dokázali vianočné piesne a koledy spojiť žiadateľov o udelenie azylu a zamestnancov tábora," uviedla Janovičová s tým, že žiadatelia vnímajú vianočné sviatky ako možnosť oboznámiť sa so slovenskými tradíciami, ktoré sú s nimi späté.



Priemerná dĺžka pobytu žiadateľov o udelenie azylu v Záchytnom tábore v Humennom je mesiac. Po absolvovaní vstupného pohovoru a vstupnej lekárskej prehliadky sú presúvaní do pobytových táborov. Podľa Janovičovej slov požiadalo o udelenie azylu na Slovensku tento rok 220 osôb, získalo ho desať z nich.