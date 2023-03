Čarodejnice si obuli lyže a zakončili lyžiarsku sezónu v Čičmanoch

Čičmany 18. marca (TASR) - Rodinka úžasných, "depešáci", šašovia i čarodejnice si v sobotu poslednýkrát v aktuálnej zimnej sezóne prišli zalyžovať do lyžiarskeho strediska Javorinka v Čičmanoch. Zorganizovali tam každoročnú rozlúčku so snehom a karneval na lyžiach.



"Je to skôr o zábave ako o lyžovačke, slniečko svieti, pre deti sú pripravené animácie aj rôzne tance pri bufete, varíme guláš. Je to akcia pre všetkých tých, ktorí si k nám vždy nájdu cestu," povedala pre TASR Dominika Tordová z lyžiarskeho strediska v Čičmanoch. Karnevalu sa zúčastnilo viac ako 50 masiek.



Tordová hovorí, že napriek počiatočnej nepriazni počasia v úvode sezóny sa im napokon podarilo zasnežiť všetky zjazdovky v stredisku. Ceny sa podľa jej slov snažili prispôsobiť najmä rodinám. "Myslím, že sa to odrazilo na návštevnosti, takže sme spokojní," zhodnotila.



Na jarnú lyžovačku v sobotu pozývalo okolo 60 zimných areálov, mnohé posledný víkend v tejto sezóne. So sezónou sa lúčili karnevalovou lyžovačkou v Čičmanoch, v Selciach – Čachove, v Lopušnej doline, v Kokave-línii. V pondelok zatvárajú Vernár-Studničky, Vyšná Boca, Oravská Lesná, Jahodná a ďalšie areály. Podklad je v predpoludňajších hodinách premrznutý a pevný, vďaka nízkym nočným teplotám, cez deň povoľuje. Snehová vrstva dosahuje 20 až 50 centimetrov, vo vysokých polohách aj viac. Tu je predpoklad ešte aj veľkonočnej lyžovačky.