Časové lístky na MHD si v Prievidzi možno opäť zakúpiť výhodnejšie

Prievidza 31. júla (TASR) - Časové lístky na mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Prievidzi si opäť cestujúci môžu zakúpiť za výhodnejšiu cenu. Samospráva akciu pripravila pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho týždňa mobility. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Možnosť zakúpiť si časové lístky za zvýhodnenú cenu mali cestujúci i v apríli minulého roka, keď samospráva časové lístky zaviedla. "Po roku sa ukázalo, že cestujúci tento typ lístkov oceňujú a lístky si obnovili aj za plnú cenu. Radi by sme touto akciou prilákali ďalších pravidelných cestujúcich a najmä študentov, preto sme ju smerovali na začiatok školského roku, keď si väčšina žiakov a študentov lístky obnovuje," dodala Krajčiová.



Za nižšiu cenu si obyvatelia budú môcť od štvrtka (1. 8.) do 30. septembra podľa nej zakúpiť ročný časový lístok i zľavnený ročný časový lístok.



Novinkou je od augusta aj možnosť predĺženia platnosti trojmesačných a ročných časových lístkov v prípade hospitalizácie dlhšej ako dva týždne. "Najmä starší obyvatelia sa obávajú, že by v prípade dlhodobejšie trvajúcej hospitalizácie lístok dostatočne nevyužili, preto sme podobne ako niektoré iné samosprávy prišli s myšlienkou, že takýmto cestujúcim lístok o dobu trvania hospitalizácie predĺžime," doplnila Krajčiová.



Časové lístky spolu s cestovaním na predplatnú kartu patria podľa prievidzskej radnice k najvýhodnejším formám cestovania v MHD. "Pri každodennom využívaní ročného lístka tak cesta v MHD vychádza od 0,46 eura na deň," dodala hovorkyňa mesta.