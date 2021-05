Časť autobusovej stanice v Prievidzi zrekonštruujú

Prievidza 28. mája (TASR) - Časť autobusovej stanice v Prievidzi prejde rekonštrukciou. Práce sa dotknú časti pre prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú prepravu, začať by sa mali v júni. Informovala o tom spoločnosť SAD Prievidza.



"Práce budú smerovať predovšetkým do úpravy oceľových prístreškov, ako aj samotných nástupíšť pre cestujúcich, nástupných ostrovčekov, obrubníkov a ostatného mobiliára," konkretizoval dopravca.



Rekonštrukciu stanice zabezpečí spoločnosť vo viacerých fázach, a to predovšetkým pre zabezpečenie plynulého chodu autobusovej stanice. "Pre obdobie rekonštrukcie sme vypracovali plán presunov autobusových nástupíšť pre prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú dopravu na dočasné nástupištia, o čom budeme včas informovať cestujúcu verejnosť. Avšak presuny nástupíšť nebudú také zložité, ako to bolo pri rekonštrukcii stanice v časti MHD počas septembra 2020," ozrejmil Marek Dežerický, riaditeľ dopravy spoločnosti.



Práce by mali potrvať šesť mesiacov. "Sme presvedčení, že po sfinalizovaní prác ľudia ocenia zlepšenie bezpečnosti, debarierizáciu a estetický vzhľad stanice. Týmito investíciami chceme zatraktívniť autobusovú dopravu pre širokú verejnosť. Práce budeme financovať zo zdrojov našej spoločnosti," uzavrel Jaroslav Štrba, člen predstavenstva spoločnosti Advance Investments, ktorá je vlastníkom prievidzského dopravcu, ako i vlastníkom a prevádzkovateľom autobusovej stanice.