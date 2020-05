Časť banskoštiavnických poslancov sa vzdala svojich odmien

Banská Štiavnica 4. mája (TASR) - Časť banskoštiavnických poslancov sa vzhľadom na ekonomické dopady šírenia nového koronavírusu vzdala pre nasledujúce obdobie svojich odmien. Informovali o tom na uplynulom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa konalo za prísnych hygienických opatrení.



Poslanec Štefan Mičura, ktorý bol s poslancom Dušanom Lukačkom predkladateľom zámeru, na rokovaní ozrejmil, že ide o vzdanie sa odmeny v súvislosti s výkonom práce poslanca MsZ, predsedu a člena komisie pri MsZ, ako aj ostatných výdavkov spojených s výkonom práce poslanca a to od začiatku apríla až do konca tohto roka.



"Chceli sme tým prejaviť gesto aj voči zamestnancom mestského úradu a tým, ktorých sa najviac dotkli úsporné opatrenia. Myslíme si, že suma, ktorú my dostávame za tieto rokovania aj práce v komisiách je tak malá, že si to naše rodiny môžu dovoliť," podotkol Mičura. Následne sa na rokovaní pridalo k tomuto návrhu aj ďalších päť poslancov.



Odmena poslanca za účasť na rokovaní MsZ je 80 eur, za účasť na pracovnom rokovaní komisie 15 eur, v prípade predsedu komisie ide o sumu 30 eur. Poslancom MsZ tiež prislúcha paušálny príspevok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie vo výške 15 eur mesačne.