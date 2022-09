Časť cesty do Lopušnej doliny tento rok Prešovský kraj opraví

Svit 26. septembra (TASR) - Cesta do Lopušnej doliny pod Tatrami je jednou z významných účelových ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorá sprístupňuje lokalitu športovcom, turistom a širokej verejnosti na rekreačné účely celoročne. V súčasnosti je však cesta vo veľmi zlom stave, aj preto sa kraj rozhodol pre jej obnovu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa PSK Daša Jeleňová s tým, že celkovo ide o dva úseky od mosta v meste Svit až k hotelovej oblasti nad vlekmi v Lopušnej doline.



"Celková dĺžka úseku je viac ako 1,5 kilometra. Predmetná cesta sa aj rozšíri v dvoch miestach, a to pri napojení od rampy na parkovisko pri hoteli a na ploche, kde sa otáčajú mechanizmy údržby pri rampe nad hotelom," uviedla hovorkyňa. Predpokladané náklady sú na úrovni 150.000 eur s DPH, avšak tento rok je možné vzhľadom na finančné možnosti zrealizovať v rámci prvej etapy iba úsek priamo pod vlekmi smerom k hotelovej oblasti a časť križovatky. "Tu sú odhadované náklady zhruba 75.000 eur s DPH," doplnila Jeleňová.



Nedávno zrekonštruovali aj most pri cyklistickom chodníku vo Svite, cez ktorý autá smerovali do Lopušnej doliny. Mostný objekt poškodila voda, v súčasnosti už plnohodnotne slúži verejnosti. Okrem toho v lokalite minulý rok pribudol aj nový cyklistický chodník, ktorý ju spája s obcou Lučivná.



V lokalite sa nachádzajú ubytovacie a stravovacie zariadenia a tiež menšie lyžiarske stredisko. "Vyriešenie cestnej komunikácie do Lopušnej doliny je predpokladom na zvýšenie návštevnosti tejto turistickej oblasti," upozornil Peter Migač z PR oddelenia spoločnosti Chemosvit, ktorá v Lopušnej doline prevádzkuje hotel a rekreačný areál. Štefan Orolin, predseda spoločnosti, ktorá vlastní lyžiarske stredisko. "My sme boli iniciátorom myšlienky, aby sa táto cesta zrekonštruovala už dávnejšie. Máme spätnú väzbu od návštevníkov, aj sami po tej ceste chodíme každý deň, že je naozaj v zlom stave. Po jarnej úprave sa to trochu zlepšilo, ale treba to riešiť komplexne. Preto tento krok zo strany PSK vítame," skonštatoval Orolin.



Lopušná dolina pri Svite sa nachádza na úpätí Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry. Ako súčasť tatranského regiónu spolu ponúka približne 600 kilometrov značkovaných turistických a cyklistických trás.