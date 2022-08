Časť cesty medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou od pondelka uzavrú

Bátka 12. augusta (TASR) – Časť cesty I/16 medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou v úseku od obce Bátka po osadu Teška od pondelka (15. 8.) pre jej rekonštrukciu na niekoľko mesiacov uzavrú. Vodiči sa musia pripraviť na obchádzkové trasy a viaceré dopravné obmedzenia. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Martin Guzi.



Hlavná obchádzková trasa uzavretého úseku bude viesť od Bátky po cestách tretej a druhej triedy cez obce Vieska nad Blhom, Radnovce, Rimavská Seč a Abovce, kde sa napojí na cestu I/67 cez obce Kráľ, Riečka a Štrkovec až po Tornaľu. Trasa medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou sa tak predĺži o takmer 20 kilometrov.



"Obyvatelia obce Barca, autobusová doprava smerujúca do obce Barca a všetky záchranné zložky budú môcť využívať jednosmernú staveniskovú komunikáciu po ceste III/2802 cez obec Dulovo a následne pôjdu po staveniskovej komunikácii. Cesta do obce Rakytník bude vedená cez obec Uzovská Panica po cestách III/2753 a III/2759," dodal Guzi.



Vodičov na juhu stredného Slovenska čakajú na obchádzkových trasách i dopravné obmedzenia. Rýchlosť bude v celom úseku obmedzená na 60 kilometrov za hodinu (km/h), v obciach a kolíznych miestach na 30 km/h. V obciach bude platiť aj zákaz zastavenia vozidiel na ceste.



SSC úplnú uzáveru úseku cesty I/16 vysvetľuje zhoršeným stavom mosta za obcou Bátka, ktorého rekonštrukciu nie je možné realizovať tak, ako predpokladal pôvodný projekt. Zároveň sa vplyvom nákladnej dopravy a neúnosného podložia mal stav cesty zhoršiť natoľko, že došlo k porušeniu podkladových vrstiev vozovky.



"Preto je potrebné realizovať zlepšenie únosnosti podložia, aby sa podobný jav v krátkej dobe po ukončení prác nezopakoval. Zlepšenie únosnosti podložia si vyžaduje odstránenie celej konštrukcie vozovky, tieto práce nie je možné realizovať za plnej premávky pri zabezpečení bezpečnosti pracovníkov a účastníkov premávky," vysvetlil Guzi s tým, že ukončenie premávky po obchádzkovej trase predpokladajú najneskôr do začiatku zimnej údržby.