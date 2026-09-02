< sekcia Regióny
Časť chodníka na Kriváň bude koncom septembra dočasne uzavretá
Klub realizuje obnovu chodníka v spolupráci so Správou TANAP-u a Ozbrojenými silami SR.
Autor TASR
Vysoké Tatry 2. septembra (TASR) - Práce na obnove turistického chodníka na Kriváň vo Vysokých Tatrách napredujú a v týchto dňoch sa presunuli do jeho najvyššie položených úsekov. Predseda turistického klubu Hikemates Patrik Pajta informoval, že v úseku od Rázcestia v Krivánskom žľabe až po vrchol bude trasa koncom septembra na niekoľko dní dočasne uzavretá. Dôvodom uzávery bude vývoz materiálu helikoptérou, inštalácia reťazí a bezpečnostných pomôcok v exponovanom teréne, počas ktorej môže dôjsť k uvoľneniu skál na chodník. Správa TANAP-u oznámi presný termín uzávery v predstihu. Ten bude závisieť od počasia a poveternostných podmienok.
„Vrchný úsek chodníka na Kriváň ideme dočasne uzatvoriť z dôvodu rekonštrukcie. Aj touto cestou chcem poprosiť návštevníkov a turistov o trpezlivosť a pochopenie pre tieto obmedzenia. Opravy realizujeme práve s cieľom, aby sa turistom, ktorí sa vydajú na Kriváň, kráčalo lepšie a bezpečnejšie,“ vysvetlil poverený riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Michal Babnič.
Turistický klub Hikemates pracuje na komplexnej oprave chodníka od Troch studničiek smerom k vrcholu počas celého roka a obnovu plánuje ukončiť ešte počas tejto turistickej sezóny. „Do prác sme zapojili stovky dobrovoľníkov a veľkú pomoc máme aj od Ozbrojených síl SR. V dolnej časti chodníka sme osadili stovky drevených stupov, ktoré slúžia na spevnenie chodníka, odvod vody a zabraňujú erózii. Postavili sme nový turistický prístrešok. Podarilo sa nám tiež na trojkilometrovom úseku prerezať kosodrevinu a náletové dreviny a vo vrchnej časti sme už vydláždili kilometer chodníka. Čaká nás ešte 400 metrov dláždenia a osadenie reťazí v exponovaných častiach pod vrcholom tak, aby bol pohyb po chodníku bezpečnejší,“ doplnil Pajta.
Počas prác na úseku od Troch studničiek po Rázcestie v Krivánskom žľabe môžu turisti využiť alternatívne trasy na výstup od Jamského alebo Štrbského plesa.
Klub realizuje obnovu chodníka v spolupráci so Správou TANAP-u a Ozbrojenými silami SR. Financie na obnovu poskytla Employee Foundation of the VKR Group.
„Vrchný úsek chodníka na Kriváň ideme dočasne uzatvoriť z dôvodu rekonštrukcie. Aj touto cestou chcem poprosiť návštevníkov a turistov o trpezlivosť a pochopenie pre tieto obmedzenia. Opravy realizujeme práve s cieľom, aby sa turistom, ktorí sa vydajú na Kriváň, kráčalo lepšie a bezpečnejšie,“ vysvetlil poverený riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Michal Babnič.
Turistický klub Hikemates pracuje na komplexnej oprave chodníka od Troch studničiek smerom k vrcholu počas celého roka a obnovu plánuje ukončiť ešte počas tejto turistickej sezóny. „Do prác sme zapojili stovky dobrovoľníkov a veľkú pomoc máme aj od Ozbrojených síl SR. V dolnej časti chodníka sme osadili stovky drevených stupov, ktoré slúžia na spevnenie chodníka, odvod vody a zabraňujú erózii. Postavili sme nový turistický prístrešok. Podarilo sa nám tiež na trojkilometrovom úseku prerezať kosodrevinu a náletové dreviny a vo vrchnej časti sme už vydláždili kilometer chodníka. Čaká nás ešte 400 metrov dláždenia a osadenie reťazí v exponovaných častiach pod vrcholom tak, aby bol pohyb po chodníku bezpečnejší,“ doplnil Pajta.
Počas prác na úseku od Troch studničiek po Rázcestie v Krivánskom žľabe môžu turisti využiť alternatívne trasy na výstup od Jamského alebo Štrbského plesa.
Klub realizuje obnovu chodníka v spolupráci so Správou TANAP-u a Ozbrojenými silami SR. Financie na obnovu poskytla Employee Foundation of the VKR Group.