Časť cyklotrasy na Kurinec bude až do novembra uzavretá

Rimavská Sobota 18. februára (TASR) – Časť cyklotrasy smerujúcej z Rimavskej Soboty do rekreačnej oblasti Kurinec uzavreli a využívať ju nebude možné až do novembra. Dôvodom je rekonštrukcia približne 1,7 kilometra dlhého úseku od Školskej ulice, ktorá súvisí s projektom výstavby novej cyklotrasy spájajúcej Rimavskú Sobotu s Poltárom.



"Keďže počas rekonštrukcie okrem lokálnych opráv vozovky a dopravného značenia bude realizovaná aj oprava mostných objektov, bude z dôvodu bezpečnosti cyklotrasa úseku uzatvorená v termíne do novembra 2023," informovala samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke.



Uzávera úseku cyklotrasy na Kurinec súvisí s výstavbou cyklotrasy, ktorá má spojiť Rimavskú Sobotu s mestom Poltár. Projekt zastrešuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý naň získal z európskych zdrojov približne 6,5 milióna eur. Časť cyklotrasy smerujúcej na Kurinec už podľa hovorkyne kraja Lenky Štepánekovej bola označená dopravným značením upozorňujúcim na stavenisko.



"Na spomínanom úseku prebiehajú práce spočívajúce v rozoberaní mostnej konštrukcie. Uzávera komunikácie bude z dôvodu rekonštrukcie štyroch mostov na tomto úseku. Vzhľadom na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti občanov prosíme o dodržanie uzávery komunikácie," dodala pre TASR Štepáneková.



Cyklotrasa medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom bude viesť po bývalej približne 30 kilometrov dlhej železničnej trati, ktorú BBSK od štátneho podniku Železnice Slovenskej republiky odkúpil za symbolické euro. Projekt je rozdelený do dvoch etáp, na oboch sa podľa hovorkyne BBSK aktuálne uskutočňujú prípravné práce, ktoré spočívajú vo výrube drevín, čistení pôvodného odvodňovacieho systému a odstraňovaní podvalov zo starej železničnej trate.