Časť cyklotrasy v Dubnici nad Váhom pre výstavbu úplne uzatvoria
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 20. februára (TASR) - Výstavba cyklotrasy od Nemšovej cez Dubnicu nad Váhom po Ladce si vyžiada úplnú uzáveru časti cyklotrasy v Dubnici nad Váhom. Na obmedzenie sa musí cyklistická, pešia i motoristická verejnosť pripraviť od 23. februára do 30. júna. Trenčianska krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.
„Úplne uzatvorený bude most ponad Vážsky kanál medzi Dubnicou nad Váhom a obcou Bolešov (okres Ilava), uzávera platí aj pre peších a cyklistov. Zároveň bude pre všetky vozidlá úplne uzatvorená účelová cesta po ľavej strane Vážskeho kanála v úseku od križovatky s Murgašovou ulicou po Dukelskú štvrť,“ spresnili policajti.
Na uzáveru bude podľa nich vodičov upozorňovať prenosné dopravné značenie na všetkých prístupových cestách - v Dubnici nad Váhom už od cesty I/61 a následne na miestnych komunikáciách, rovnako od Bolešova od cesty II/507 a následne na miestnych komunikáciách v obci.
