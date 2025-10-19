< sekcia Regióny
Časť Dargovských hrdinov rozdelí na komunitné projekty 10.000 eur
Podrobné informácie, ako aj formuláre k podaniu žiadosti sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti.
Autor TASR
Košice 19. októbra (TASR) - Do výzvy o poskytnutie dotácie na podporu verejnoprospešného rozvoja košickej mestskej časti (MČ) Dargovských hrdinov sa možno zapojiť do konca októbra. Ako MČ informovala na svojej webovej stránke, na tento účel je alokovaných 10.000 eur.
„Dotácie budú smerované na podporu profesionálnych aj amatérskych aktivít v oblastiach: kultúrno-spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchova, šport a mládež, sociálna oblasť, rozvoj komunitného života,“ uvádza s tým, že žiadosti možno doručiť do 31. októbra osobne na miestny úrad alebo elektronicky. Podrobné informácie, ako aj formuláre k podaniu žiadosti sú zverejnené na webovej stránke MČ. Podporené projekty musia byť realizované na jej území počas roka 2026.
MČ zároveň pripomína, že minulý rok sa do výzvy zapojilo viacero aktívnych jednotlivcov a organizácií, pričom z rozpočtu MČ bolo podporených 14 podujatí. Išlo o prvú dotačnú výzvu po splatení dlhu približne spred 20 rokov.
