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Časť diaľnice D3 na Kysuciach bude od 12. júla štyri týždne uzavretá
Práce si vyžiadajú úplnú uzáveru úseku D3 Svrčinovec - Skalité. Doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách.
Autor TASR
Bratislava/Svrčinovec 7. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripravuje od 12. júla obnovu úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité. Práce sa začnú v nedeľu 12. júla a diaľničiari sa počas nich zamerajú na viacero objektov naraz - most Čadečka aj tunely Svrčinovec a Poľana. Práce si na štyri týždne vyžiadajú úplnú uzáveru diaľničného úseku. TASR o tom informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.
Tunely Svrčinovec a Poľana sú v prevádzke od júna 2017 a po deviatich rokoch prevádzky preto prichádza čas na rozsiahlejšiu údržbu, ktorá prispeje k bezpečnejšej a spoľahlivejšej doprave na tomto úseku D3. „V tuneloch budú obnovené protišmykové vlastnosti vozovky, vozovka bude naimpregnovaná a vymenia sa pružné zálievky. Nasledovať bude kompletné čistenie tunelov, servis technologického vybavenia a kontrola všetkých dôležitých zariadení,“ priblížili diaľničiari.
Na moste Čadečka sa chystajú vymeniť mostné ložiská a mostné závery. Popritom urobia aj bežnú údržbu diaľnice vrátane výmeny poškodených smerových stĺpikov, kilometrovníkov či ďalších prvkov cestného vybavenia. „Plánovanú uzáveru chceme využiť čo najefektívnejšie. Viacero potrebných prác tak urobíme naraz a motoristov nebudeme obmedzovať opakovane v rôznych termínoch,“ povedal prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Práce si vyžiadajú úplnú uzáveru úseku D3 Svrčinovec - Skalité. Doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách. V smere od Čadce do Poľska pôjdu vodiči po ceste I/11 cez Svrčinovec - Zátky a späť na diaľnicu sa napoja v križovatke Svrčinovec. V opačnom smere, teda od Poľska na Svrčinovec, bude doprava presmerovaná po ceste I/12 s obmedzením do 7,5 tony.
Tunely Svrčinovec a Poľana sú v prevádzke od júna 2017 a po deviatich rokoch prevádzky preto prichádza čas na rozsiahlejšiu údržbu, ktorá prispeje k bezpečnejšej a spoľahlivejšej doprave na tomto úseku D3. „V tuneloch budú obnovené protišmykové vlastnosti vozovky, vozovka bude naimpregnovaná a vymenia sa pružné zálievky. Nasledovať bude kompletné čistenie tunelov, servis technologického vybavenia a kontrola všetkých dôležitých zariadení,“ priblížili diaľničiari.
Na moste Čadečka sa chystajú vymeniť mostné ložiská a mostné závery. Popritom urobia aj bežnú údržbu diaľnice vrátane výmeny poškodených smerových stĺpikov, kilometrovníkov či ďalších prvkov cestného vybavenia. „Plánovanú uzáveru chceme využiť čo najefektívnejšie. Viacero potrebných prác tak urobíme naraz a motoristov nebudeme obmedzovať opakovane v rôznych termínoch,“ povedal prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Práce si vyžiadajú úplnú uzáveru úseku D3 Svrčinovec - Skalité. Doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách. V smere od Čadce do Poľska pôjdu vodiči po ceste I/11 cez Svrčinovec - Zátky a späť na diaľnicu sa napoja v križovatke Svrčinovec. V opačnom smere, teda od Poľska na Svrčinovec, bude doprava presmerovaná po ceste I/12 s obmedzením do 7,5 tony.