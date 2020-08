Časť domácností vo Vranove nad Topľou je stále bez teplej vody

Vranov nad Topľou 6. augusta (TASR) – Kľúče od všetkých kotolní, ktoré vo Vranove nad Topľou spravovala spoločnosť Team Energo SK, už má v rukách vedenie mesta. Bez teplej vody je od začiatku minulého týždňa približne 5000 domácností. Dôvodom je odpojenie 26 kotolní od dodávok plynu z dôvodu problému platieb zo strany spoločnosti Team Energo SK, ktorá s mestom v minulosti uzavrela zmluvu na dodávku tepla a teplej vody. Mestskí poslanci v pondelok (27. 7.) na rokovaní poverili primátora, aby ju vypovedal.



"Aktuálne je odstavených všetkých 26 kotolní, ktoré sú majetkom mesta a prevádzkovala ich spoločnosť Team Energo SK. K odstávke došlo kvôli tomu, že spoločnosť neplatila za plyn, dodávateľ plynu odstavil prvé dve kotolne, následne boli odstavené ďalšie kotolne. Máme zato, že spoločnosť Team Energo SK vážne porušila zmluvu, preto sme im ju vypovedali. Bol problém s doručením výpovede, napriek tomu už pred dvoma dňami bola doručená. Dnes ráno malo dôjsť k odovzdaniu kotolní. Nikto sa však nedostavil. Včera sme dostali list z advokátskej kancelárie, kde nechcú rešpektovať ukončenie zmluvy. My tvrdíme, že bola ukončená a majetok sme si chceli prevziať," povedal primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.



Podľa jeho slov predpoludním zistili, že dvere do administratívnej časti budovy, ktorej súčasťou je aj kotolňa, sú otvorené. "Nevieme, kto ich otvoril, neboli otvorené násilne. Bol prizvaný notár, ktorý osvedčil priebeh prevzatia objektu. Napriek tomu, že sme požiadali súd o predbežné opatrenie, ešte nebolo vydané. Keďže ide o nebezpečný objekt, museli sme to prevziať. Prevzali sme aj administratívnu časť, kde sa nachádzajú kľúče aj od ostatných kotolní. Disponujeme všetkými kotolňami a nenásilným spôsobom si preberieme všetok majetok," doplnil Ragan s tým, že ak si bude spoločnosť Team Energo SK uplatňovať nárok na majetok, nech tak urobí súdnou cestou.



V najbližších dňoch plánujú kotolne odovzdať spoločnosti Cemed a zabezpečiť tak teplú vodu pre obyvateľov. Tá však potrebuje licenciu od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. O zmluve s novou spoločnosťou budú podľa primátora poslanci rokovať budúci týždeň.



"Myslím si, že po rozhovore s väčšinou ľudí, ktorí boli ešte donedávna zamestnancami Team Energo SK, môžem pokojne a s čistým svedomím povedať, že keď mne nastúpia, tak nebude problém, ale budú iné problémy. Po krátkej obhliadke dvoch kotolní si myslím, že je päť minút pred dvanástou, lebo keby sme ešte chvíľu počkali, tak celé tepelné hospoodárstvo, takmer každá kotolňa skolabuje. Je taký stav, že na tých väčších kotolniach, ktoré sú s inštalovaným výkonom niekde okolo dvoch až troch megawattov, tak dá sa povedať, že skoro ani jeden kotol nie je v poriadku a schopný prevádzky," dodal konateľ spoločnosti Cemed Jozef Mihalčin s tým, že v prípade dohody s mestom urobí všetko preto, aby ľudia v piatok (14. 8.) mali teplú vodu.