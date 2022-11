Časť Dubnice nad Váhom bude vo štvrtok a v piatok bez elektriny

Dubnica nad Váhom 7. novembra (TASR) – Obyvatelia Ulice pod hájom a Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom budú vo štvrtok a v piatok (10. - 11. 11.) bez dodávok elektrickej energie. Informoval o tom hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.



"Na Ulici pod hájom bude odstávka vo štvrtok i v piatok od 7.30 do 16.30 h. Dotkne sa si 700 odberných miest. V piatok nebude elektrina na Námestí Matice slovenskej a opäť na Ulici pod hájom, len na iných odberných miestach ako v predchádzajúci deň. Obmedzenie potrvá od 7.30 do 13.00 h a dotkne sa 500 domácností," doplnil Gejdoš s tým, že dôvodom odstávok je geodetické zameranie podzemných káblov vysokého napätia.



Cieľom prác je podľa neho zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny v jednotlivých oblastiach.



"Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej urobia všetko pre to, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch," uzavrel Gejdoš.