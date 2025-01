Časť banského areálu v Handlovej chcú na muzeálno-kultúrne účely

Handlová 31. januára (TASR) - Časť banského areálu v Handlovej môže slúžiť na muzeálno-kultúrne účely. Projekt pripravujú mesto Handlová, Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) a Handlovský banícky spolok (HBS), zastreší ho nová nezisková organizácia Hornonitriansky banský skanzen a galéria uhoľného baníctva. Financie na realizáciu chce získať z Fondu na spravodlivú transformáciu. Náležitosti organizácie schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v piatok.



Primátorka Silvia Grúberová vyzdvihla, že poslanci schválili vstup do neziskovej organizácie, ktorá už vo svojom názve zahŕňa rôzne činnosti pre domácich i turistov. Pôjde o Hornonitriansky banícky skanzen, ale aj o galériu uhoľného baníctva. "Pre nás je dôležité, že sme uskutočnili ďalší míľnik, aby sme podporili cestovný ruch v našej destinácii, meste Handlová, ktorá je kolískou hnedouhoľného baníctva," skonštatovala Grúberová.



Mesto vloží do organizácie 65.000 eur, ide o polovicu sumy potrebnej na projektovú dokumentáciu, zvyšnú polovicu dajú HBP.



HBS vloží do organizácie 5000 eur. "Ideou HBS bolo vždy vrátiť ľudí do podzemia a tam im priamo vysvetľovať históriu, aká ťažká bola banícka práca, ukazovať im artefakty, s čím ľudia robili," podotkol predseda HBS Vladimír Podoba. HBS by mal práve skanzen a galériu zabezpečovať. "Podzemie máme už sfárané, máme i predstavu, čo všetko by sme mohli do toho zakomponovať. Nechceme ísť do kombajnov či veľkých vecí, tie si návštevníci môžu pozrieť v našom banskom múzeu. Ale chceme im ukázať veci, s ktorými ľudia robili v podzemí a mali ich v rukách. Toto ľudí viac zaujme, lebo to nie je vidieť nikde," priblížil Podoba.



Handlovský skanzen by sa mal na rozdiel od už nefunkčného skanzenu v Cigli nachádzať na mieste, kde nie sú banské výstuže. "Náš Bazalt je európska rarita. Ide o banské dielo, ktoré nie je ničím podoprené. Keď tam vojdete, ako by ste vošli do kamennej jaskyne. O to je to celé zaujímavejšie," ozrejmil Podoba.



HBP vstupujú do projektu so svojím nehnuteľným majetkom vo výške 525.000 eur v podobe budov, samotného podzemia, prípadne pozemkov pre ďalšie etapy projektu, poskytnú i personálne zabezpečenie, spomenul Milan Minárik zo spoločnosti. Firma podľa neho dala vypracovať dve architektonické štúdie. "Z nich sa vybral kompilát toho najvhodnejšieho po dohode s ostatnými zakladateľmi združenia. Na základe kompilátu štúdie bola zadaná súťaž. Vyhrala ju jedna architektonická firma z Bratislavy, ktorá v súčasnosti spracováva projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu šatní, kúpeľní a banskej záchranky. Realizačný projekt by mal byť počas februára ukončený a to bude podklad na to, aby sme sa mohli uchádzať o eurofondy," dodal Minárik.