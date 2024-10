Levoča 23. októbra (TASR) - Časť hradného múru v Levoči je v havarijnom stave, dva úseky opravia vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR. Vedúca oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu na tamojšom mestskom úrade Lenka Petrášová pre TASR potvrdila, že v tomto prípade ide o jeden z troch projektov týkajúcich sa odstránenia havarijného stavu mestského opevnenia, s ktorými sa samospráva zapojila do výzvy vyhlásenej rezortom kultúry.



"Predmetom schváleného projektu je odstránenie havarijného stavu hradbového múru v dĺžke približne 155 metrov. V havarijnom stave sú však v súčasnosti viaceré úseky opevnenia," upozornila Petrášová. Vo zverejnenej zmluve o dotáciu je uvedené, že obnova sa týka úsekov na východnej strane od Klasicistického pavilónika po Menhardskú bránu a na juhovýchodnej strane od bašty po dom číslo 649/11. S prácami plánuje mesto začať po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Pravdepodobne to však bude až v budúcom kalendárnom roku pre aktuálne už nepriaznivé klimatické podmienky.



"Rozpočtovaný náklad na predmetný projekt predstavuje viac ako 266.000 eur s DPH. V zmysle ustanovení zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2024 sa mesto zaviazalo financovať projekt v sume 10.000 eur s DPH, čo je päť percent z poskytnutej dotácie. Skutočná výška spolufinancovania bude zrejmá po ukončení procesu verejného obstarávania, respektíve až po ukončení stavebných prác," dodala Petrášová.



Objasnila, že hradobné múry sú masívnej konštrukcie hrúbky jeden až dva a pol metra, vymurované z lomového pieskovca, z väčšej časti iba na hlinito - piesčitú maltu. Súdržnosť muriva je tak nízka a na miestach vystavených dlhodobému pôsobeniu klimatických vplyvov, vlhkosti a náletovej vegetácie v súčinnosti s mrazmi je murivo stien miestami rozrušené a rozpadáva sa. V miestach vychýlenia od zvislej osi hrozí dokonca jeho zrútenie.



Mesto na svojej stránke uvádza, že opevnenie pochádza z prelomu 13. až 14. storočia. Vyznačuje sa zložitou sústavou troch opevňovacích múrov a hradobnou priekopou. Múry sú spevnené baštami a do mesta sa pôvodne vchádzalo troma bránami, z ktorých sa zachovali len Košická a Menhardská. "Hradby sa dopĺňali a obnovovali v priebehu 16. a 17. storočia, podľa vyvíjajúcej sa vojenskej techniky," dodáva mesto s tým, že hradobný systém dlhý 2,5 kilometra, čo sú približne dve tretiny z pôvodnej dĺžky, je najzachovanejší na Slovensku.