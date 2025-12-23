< sekcia Regióny
Časť klientov zariadenia v Hriňovej trávi Vianoce v rodinách
Vianoce majú v podpolianskom zariadení rodinný charakter.
Autor TASR
Hriňová 23. decembra (TASR) - Časť klientov Zariadenia sociálnych služieb Hriňovčan v Hriňovej v Detvianskom okrese trávi Vianoce u rodín. Iní v ňom zostávajú a považujú ho za svoj domov. Príbuzní ich však môžu počas dní kedykoľvek navštíviť. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý ho zriaďuje.
Vianoce majú v podpolianskom zariadení rodinný charakter. „Ľudia ich vnímajú ako sviatky pokoja, radosti a tradícií, čo sa odráža aj v každodennom programe,“ uviedla Čierna. Na Štedrý deň bude pripravená slávnostná večera. Záujemcovia majú zabezpečenú aj duchovnú podporu formou vianočnej a novoročnej svätej omše priamo v zariadení. V prípade potreby majú k dispozícii aj psychologickú podporu.
Zamestnanci, ktorí ostávajú počas Vianoc v službe, si sviatočné dni spríjemňujú spoločnými chvíľami s klientmi, vianočnými koledami či symbolickým pohostením. „Spoločne sa snažia vytvoriť atmosféru, v ktorej nikto nie je sám a sviatky sú pre všetkých obdobím pokoja a ľudskej blízkosti,“ dodala Čierna.
Ako uviedla, december je v zariadení plný spoločných aktivít, a to zdobenia stromčekov, spevu kolied, koledovania či hudobných vystúpení, do ktorých sa aktívne zapájajú samotní obyvatelia domova spolu so zamestnancami. „Tradičnou súčasťou je aj návšteva Mikuláša, vystúpenia detí zo škôl a odovzdávanie darčekov,“ doplnila.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Hriňovej poskytuje sociálnu starostlivosť seniorom a dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu. Stará sa o nich vyše 40 zamestnancov a všetkých prijímateľov sociálnych služieb je spolu približne 90.
