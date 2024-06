Časť Klinky detí a dorastu DFN zostáva naďalej mimo prevádzky

Košice 6. júna (TASR) - Časť Kliniky detí a dorastu oddelenia B Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach zostáva po utorkovom (4. 6.) zadymení naďalej mimo prevádzky. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil riaditeľ nemocnice Andrej Koman s tým, že vykonávajú technické opatrenia súvisiace s osvetlením, odkiaľ sa šíril zápach.



Prevádzku oddelenia A uvedenej kliniky ako aj endoskopické pracoviská už obnovili. "Časť oddelenia B ešte nie je k dispozícii, ale tie podstatné časti sú sprevádzkované. Meníme svietidlá a realizujeme iné technické opatrenia, ktoré navrhol Hasičský a záchranný zbor a naši technici," povedal s tým, že zároveň čakajú na závery technických obhliadok a revízií. V piatok (7. 6.) by mal v tejto súvislosti opäť zasadať krízový štáb nemocnice.



Podľa Komana vzniknuté škody nebudú vysoké a nebude potrebná rozsiahla rekonštrukcia. Keďže je však časť oddelenia mimo prevádzky a nápor na obsadenie lôžok je v súčasnosti minimálny, snažia sa zrealizovať preventívne opatrenia aj nad rámec odporúčaní.



Vzniknutú situáciu považuje za vyústenie dlhodobo nepriaznivej situácie v nemocnici v súvislosti s jej priestormi. "Budovy v DFN boli sprevádzkované v roku 1982, vyžadujú si údržbu. Toto je posledná budova, ktorá neprešla obnovou. Aj preto bola vzhľadom na technický stav v režimovom útlme a nebolo tam veľa lôžok s hospitalizovanými. Aby sme logisticky zvládli zásadnú rekonštrukciu budovy, musíme mať urobenú nadstavbu, aby sme tie deti mali kde umiestniť," vysvetlil. DFN dlhodobo upozorňuje na to, že funguje v poddimenzovaných priestoroch a je potrebná ich rekonštrukcia a nadstavba nemocnice. Vypracovaná bola aj projektová dokumentácia a jediné, čo podľa nej na realizáciu chýba, sú peniaze v objeme 38 miliónov eur.



V utorok večer došlo k zadymeniu na Klinike detí a dorastu na oddelení B. Na miesto boli privolaní hasiči. Podľa DFN bol zdroj zadymenia identifikovaný v osvetlení. Z preventívnych dôvodov evakuovali aj oddelenie A. Pacientov, ktorí na nich boli hospitalizovaní, premiestnili na iné pracoviská. Evakuovaných bolo 26 osôb, z toho 14 detí v dojčenskom a predškolskom veku, päť sprievodcov - zákonných zástupcov a sedem zamestnancov. Pri udalosti k žiadnym zraneniam nedošlo.



Riaditeľ DFN vyzdvihol reakciu pracovníkov nemocnice, ktorí evakuáciu zrealizovali ešte pred príchodom hasičov. Dodal, že význam pravidelných požiarnych cvičení sa v praxi potvrdil.