Časť mesta Banská Štiavnica a dve obce budú bez elektrickej energie

Banská Štiavnica 13. októbra (TASR) – Obyvatelia časti Banskej Štiavnice a obcí Banská Belá a Banský Studenec budú musieť najbližšie týždne prežiť bez elektrickej energie. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) totiž začala s pripravovanou rekonštrukciou dvoch vedení vysokého napätia, ktorá si počas pracovných dní vyžaduje odstávky elektriny od ranných do podvečerných hodín. TASR o detailoch informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.



„Ide o komplexnú rekonštrukciu na päťkilometrovom úseku v náročnom teréne za viac ako pol milióna eur. Dve staré vedenia zdemontujeme a nahradíme ich jedným novým dvojitým. Ide o úsek, v ktorom dochádzalo často k rôznym poruchám. Niektoré spôsoboval vek a fyzické opotrebenie, ale mnohé aj vietor, búrky a popadané stromy,“ vysvetlil Gejdoš s tým, že elektrické vedenie bude po rekonštrukcii výrazne odolnejšie.



V súvislosti s náročnosťou prác je podľa SSD nutné, aby boli počas výkonu terénnych pracovníkov vedenia vypnuté. Spoločnosť preto ohlásila plánované odstávky dodávok elektrickej energie od 7.00 do 18.30 h. Celkovo má ísť až o približne 1500 odberných miest. „Momentálne počítame s tým, že by mali trvať do prvého decembrového týždňa, ale ak bude situácia priaznivá, pokúsime sa tento termín čo najviac skrátiť,“ povedal Gejdoš. Dodal tiež, že práce mali byť uskutočnené počas leta, odsunula ich však pandémia nového koronavírusu. Aktuálne už spoločnosti nezostalo iné alternatívne riešenie.



V Banskej Belej sa obci podarilo zabezpečiť náhradné zásobovanie elektrickou energiou aspoň v kľúčových inštitúciách. „Najdôležitejšie bolo zabezpečiť dodávku pre škôlku, školu a školskú jedáleň, ktorá varí aj pre dôchodcov. To sa podarilo v spolupráci so stavbyvedúcim Stredoslovenskej distribučnej zapožičaním dieselovej centrály,“ potvrdil starosta obce Branislav Babirád. V obecnom úrade využívajú vlastnú centrálu, ďalšiu zapožičali obecným lesom. Pošta upravila otváracie hodiny, tak aby mohli obyvatelia využívať jej služby v ranných hodinách pred začatím odstávky, prevádzka potravín si zabezpečila vlastnú dieselovú centrálu.



Starosta Banskej Belej verí, že práce sa podarí dokončiť pred plánovaným termínom a obdobie odstávok bude trvať čo najkratšie. „V obci dnes celý deň prší, vyhlásené boli aj výstrahy, no na oboch koncoch dediny pracujú dva montážne tímy a pracovníci tam visia na stĺpoch aj v takomto nepriaznivom počasí,“ ocenil prácu SSD starosta.