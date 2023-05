Časť mestských hradieb v Podolínci opravia vďaka dotácii

Podolínec 14. mája (TASR) - Časť mestských hradieb v Podolínci v Staroľubovnianskom okrese opravia vďaka dotácii. Informovalo o tom mesto na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti s tým, že ešte začiatkom mája podali žiadosť o zapojenie sa do Národného projektu "Ľudia a hrady".



"Z tohto projektu získame viac ako 54.000 eur, ktoré budú slúžiť na zamestnanie siedmich osôb, ktoré majú samotné hradby rekonštruovať, a tiež na čiastočnú refundáciu materiálových nákladov. Projekt potrvá do konca októbra 2023," informovala samospráva. Zámerom mesta je nielen opraviť časť hradieb, ale vytvoriť aj zelenú oddychovú zónu v širšom centre.



Mesto na svojom webe uvádza, že hradby vysoké takmer desať metrov boli dokončené v roku 1382 a po obvode sa tiahli v dĺžke takmer 1100 metrov. Mesto malo päť samostatne opevnených objektov - mesto, hrad, kláštor, farský kostol a kostol sv. Anny. Mestské hradby mali pravdepodobne 18 bášt a tri strážne veže, zachoval sa z nich už len pozostatok. Konkrétne sú to hradné múry s cimburím a strieľňami v hornej časti a tiež dovnútra otvorené polvalcové bašty s pôvodnými aj novšími delovými strieľňami.