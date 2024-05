Časť mosta pri Pošte 22 v Košiciach zostane naďalej uzatvorená

Košice 9. mája (TASR) - Časť mosta pri Pošte 22 v košickej mestskej časti Dargovských hrdinov zostane z dôvodu neuspokojivého stavu naďalej uzatvorená. Na svojej webovej stránke o tom informuje mesto Košice. Podľa neho by mal konštrukčné chyby opraviť zhotoviteľ predchádzajúcej rekonštrukcie. Ten zodpovednosť odmieta.



Motoristi, prechádzajúci uvedeným mostom, niekoľko týždňov nemôžu využívať všetky jazdné pruhy. Podľa vedúceho referátu dopravy košického magistrátu Jozefa Mikulu došlo k dopravným obmedzeniam z bezpečnostných dôvodov, keďže je uvoľnený mostný záver.



Most bol v rokoch 2017 a 2018 zrekonštruovaný za 1,09 milióna eur. Dva roky po skončení rekonštrukcie mesto zhotoviteľa vyzvalo, aby v rámci reklamačného konania opravil poškodený mostný záver a iné poruchy na mostovke. Oprava na pravej strane mosta v smere na Mier sa napokon uskutočnila vlani v decembri. V súčasnosti je uzavretá časť mosta v opačnom smere, a to k zastávke MHD Zupkova. Práve tam na konci minulého roka zistili ďalšie poškodenia mostovky a mostného uzáveru.



Mesto Košice si dalo vypracovať znalecký posudok, z ktorého vyplýva, že v rámci projektu rekonštrukcie mosta došlo ku konštrukčným chybám. Zároveň vyzvalo zhotoviteľa, aby v rámci reklamačného konania pristúpil podobne ako v decembri 2023 k ich odstráneniu. "Zhotoviteľ odmietol zodpovednosť za konštrukčné chyby a problém vidí v takzvaných bludných prúdoch. Ide o javy, ku ktorým dochádza, ak sú časti elektrického obvodu na viacerých miestach vo vodivom kontakte s okolitým prostredím," vysvetľuje magistrát. S argumentami zhotoviteľa nesúhlasí.



Firma si podľa neho dala urobiť vlastné merania. "V najbližšej dobe by nám mali poslať správu z týchto meraní, ktorú dáme posúdiť aj našim znalcom. Sme presvedčení, že chyby má v rámci reklamačného konania opraviť zhotoviteľ a veríme, že čo najskôr sa tak aj stane. Dovtedy však časť mosta bude musieť zostať uzavretá," doplnil Mikula.



Podľa jeho slov by mala byť pripravovaná oprava vo väčšom rozsahu ako tá predchádzajúca a práce na oboch stranách mosta by mohli trvať niekoľko týždňov. "Boli by sme najradšej, keby to bolo hotové v priebehu druhého polroka," dodal.