Časť nelegálnej skládky v Nižnom Lánci odstránili

Nižný Lánec 26. júna (TASR) – Časť približne 20-ročnej nelegálnej skládky odpadu v obci Nižný Lánec v okrese Košice-okolie sa podarilo odstrániť. Zabrániť jej opätovnému rozširovaniu by mal aj novovybudovaný zberný dvor. Pre TASR to povedal starosta Július Kovács.



„Postupne, za dva a pol roka, sme odstránili zhruba jednu tretinu skládky. Vynaložili sme všetko úsilie na to, aby sme na tento účel získali nejaký grant, ale nepodarilo sa. Postupne, prostredníctvom dodávateľskej firmy, však likvidujeme jeden až dva kontajnery. Nedá sa to naraz, riešime to v rámci finančných možností,“ povedal s tým, že celkové náklady na odstránenie skládky odhadujú približne na 35.000 až 40.000 eur.



Najbližšie plánujú zabezpečiť aj triedičku odpadu, keďže je už zmiešaný s hlinou. „Platí sa na tony, zbytočne by sme hradili peniaze za hlinu. Je tam toho však kvantum, ani to neviem odhadnúť. Ale niekoľko vagónov určite,“ dodal starosta.



Odpad, ktorý sa nahromadil blízko miestnej osady, podľa jeho slov privážali aj obyvatelia iných dedín. V posledných rokoch sa tomu darí predchádzať aj vďaka Miestnej občianskej poriadkovej službe. Niekoľko prípadov postúpili polícii.



Obec verí, že uvedením zberného dvora do prevádzky sa rozširovanie skládky definitívne zastaví. Obyvateľom by mal byť sprístupnený začiatkom júla. „Podľa našich výpočtov sa po otvorení zberného dvora stav nebude zhoršovať. Občania sa budú môcť legálne zbaviť rôzneho typu odpadu,“ doplnil. Na jeho vybudovanie získali z eurofondov viac ako 263.000 eur.