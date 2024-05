Časť obecného úradu v Želovciach nie je doteraz po kolaudácii

Želovce 26. mája (TASR) - Vo veľkej budove Obecného úradu v Želovciach vo Veľkokrtíškom okrese roky využívajú iba administratívnu časť, spoločenská totiž doteraz nie je skolaudovaná. Chátra, dlhý čas nie je využívaná a samospráva na jej obnovu momentálne nemá financie. TASR to povedala starostka Mária Rechová.



Dodala, že budova je v užívaní od roku 1974. "V minulosti sa stavalo vo veľkolepom štýle. Myšlienka však bola dobrá, aby bolo všetko spolu, teda kultúrno-spoločenská budova v centre obce," objasnila s tým, že v spoločenskej časti sa nachádzajú viaceré miestnosti. Sú to sály a viaceré priestory na usporiadanie kultúrnych akcií, ktoré by vedeli využiť. Také totiž podľa starostky obci chýbajú. "Podujatia organizujeme na malom javisku pred obecným úradom. Všetko sa však odvíja od počasia, sme naň odkázaní," podotkla a spomenula, že momentálne nemajú inú možnosť.



V nevyužívanom priestore by podľa nej po novom museli byť kanalizácia, vodovod, kúrenie, sociálne zariadenia i bleskozvod. "Sú to veľké položky, obec má v súčasnosti iné priority. Je však smutné, že budova pustne, iba ju udržiavame. Je to veľká škoda," zdôraznila.



V auguste majú v Želovciach naplánované tradičné obecné oslavy, vystúpia hudobné skupiny i maďarská speváčka. Budú aj sprievodné podujatia, stánky, občerstvenie a atrakcie pre deti. "Čo mne osobne z podujatí v obci chýba, je nejaké v rámci mesiaca úcty k starším v októbri. Chceli by sme organizovať divadelné predstavenie," zhrnula. Uviedla, že keď miestne spolky a zväzy niečo organizujú, obec prispeje. Je to napríklad tým, že pokosí vonkajšie priestory, v ktorých sa má akcia uskutočniť, alebo požičia stany a iný inventár. "Dobrovoľní hasiči majú tento rok záujem usporiadať súťaž Železný hasič, čo ma veľmi teší. Sú tam iniciatívni, šikovní ľudia, ktorí pracujú aj s deťmi a mládežou," ukončila.