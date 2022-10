Časť obyvateľov Dolného Kubína môže odvoliť v železničnej zastávke

Dolný Kubín 29. októbra (TASR) – Obyvatelia dolnokubínskej mestskej časti Malý Bysterec môžu v sobotu odvoliť v tamojšej železničnej zastávke. Volebnú miestnosť tam presunuli z bytového družstva, kde bola po minulé roky. Jedným z dôvodov je bezbariérový prístup. Pre TASR to uviedol predseda okrskovej volebnej komisie v Malom Bysterci Rastislav Zahradník.



"V predošlých priestoroch boli schody, tu je to bezbariérové, čo je veľká výhoda. Okrem toho tam boli stiesnené podmienky. Táto miestnosť je priestrannejšia. Aj pre voličov to znamená prípadné príjemnejšie čakanie," skonštatoval predseda komisie.



Pre ľahšiu orientáciu vo volebných okrskoch a kandidátoch pripravilo mesto pre obyvateľov aj informačnú grafiku.



Volebná účasť v Malom Bysterci je podľa Zahradníka zatiaľ nadštandardne dobrá. "Ľudia chodia priebežne, zrána to bolo menej, okolo 8.00 h sa to rozbehlo," zhodnotil.