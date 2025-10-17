< sekcia Regióny
Časť Orgovánovej ulice v Trnave dočasne uzatvoria
Uzávera bude mať vplyv aj na trasu linky číslo 5 Mestského busu.
Autor TASR
Trnava 17. októbra (TASR) - V rámci ďalšej etapy projektu revitalizácie uličných priestorov v trnavskej štvrti Tulipán dočasne uzatvoria časť Orgovánovej ulice. Počas uzávery dôjde k vybudovaniu dvoch vyvýšených križovatiek a k brúseniu a výmene obrusných vrstiev asfaltu. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.
„Od pondelka 20. októbra do nedele 30. novembra 2025 bude úplne uzatvorená časť Orgovánovej ulice v úseku od križovatky s Ulicou Maxima Gorkého po Ulicu 9. mája. Ulica Markovičova a Mýtna budú v čase uzávery slepé v smere od Bratislavskej,“ priblížila samospráva. Obchádzková trasa povedie cez Ulicu 9. mája, Ulicu Maxima Gorkého a Bratislavskú.
Uzávera bude mať vplyv aj na trasu linky číslo 5 Mestského busu. Od 20. októbra do 30. novembra bude od zastávky Linčianska v smere na Železničnú stanicu premávať po upravenej trase. Všetky zastávky budú obsluhované bezo zmeny podľa platných cestovných poriadkov.
„V úseku medzi zastávkami Gorkého A a Coburgova A bude linka vedená obchádzkovou trasou po uliciach M. Gorkého - Zelenečská - 9. mája, v dôsledku čoho môžu vzniknúť menšie meškania,“ doplnila samospráva s tým, že od zastávky Železničná stanica v smere na zastávku Linčianska zostáva trasa aj obsluha všetkých zastávok bez zmeny.
„Od pondelka 20. októbra do nedele 30. novembra 2025 bude úplne uzatvorená časť Orgovánovej ulice v úseku od križovatky s Ulicou Maxima Gorkého po Ulicu 9. mája. Ulica Markovičova a Mýtna budú v čase uzávery slepé v smere od Bratislavskej,“ priblížila samospráva. Obchádzková trasa povedie cez Ulicu 9. mája, Ulicu Maxima Gorkého a Bratislavskú.
Uzávera bude mať vplyv aj na trasu linky číslo 5 Mestského busu. Od 20. októbra do 30. novembra bude od zastávky Linčianska v smere na Železničnú stanicu premávať po upravenej trase. Všetky zastávky budú obsluhované bezo zmeny podľa platných cestovných poriadkov.
„V úseku medzi zastávkami Gorkého A a Coburgova A bude linka vedená obchádzkovou trasou po uliciach M. Gorkého - Zelenečská - 9. mája, v dôsledku čoho môžu vzniknúť menšie meškania,“ doplnila samospráva s tým, že od zastávky Železničná stanica v smere na zastávku Linčianska zostáva trasa aj obsluha všetkých zastávok bez zmeny.