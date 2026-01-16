Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Časť parkoviska pred kúpaliskom Vadaš v Štúrove sa mení na klzisko

Na snímke korčule. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Mesto sa rozhodlo premeniť časť parkoviska na ľadovú plochu na základe podnetu od obyvateľov. Umožnila im to aj predpoveď počasia, ktorá avizuje v priebehu budúceho týždňa nízke teploty.

Štúrovo 16. januára (TASR) - Časť parkoviska pred termálnym kúpaliskom Vadaš v Štúrove sa mení na klzisko. Ľadovú plochu na korčuľovanie by mali mať záujemcovia od utorka 20. januára, potvrdil primátor Štúrova Eugen Szabó.

Mesto sa rozhodlo premeniť časť parkoviska na ľadovú plochu na základe podnetu od obyvateľov. Umožnila im to aj predpoveď počasia, ktorá avizuje v priebehu budúceho týždňa nízke teploty.

Aktuálne sme odpratali sneh a vybudovali snehovú zábranu okolo budúcej ľadovej plochy. V pondelok doobeda plánujeme priestor postupne vyplniť vodou a veríme, že od utorka budeme mať k dispozícii ľadovú plochu na korčuľovanie,“ povedal Szabó.
.

