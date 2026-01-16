< sekcia Regióny
Časť parkoviska pred kúpaliskom Vadaš v Štúrove sa mení na klzisko
Mesto sa rozhodlo premeniť časť parkoviska na ľadovú plochu na základe podnetu od obyvateľov. Umožnila im to aj predpoveď počasia, ktorá avizuje v priebehu budúceho týždňa nízke teploty.
Autor TASR
Štúrovo 16. januára (TASR) - Časť parkoviska pred termálnym kúpaliskom Vadaš v Štúrove sa mení na klzisko. Ľadovú plochu na korčuľovanie by mali mať záujemcovia od utorka 20. januára, potvrdil primátor Štúrova Eugen Szabó.
„Aktuálne sme odpratali sneh a vybudovali snehovú zábranu okolo budúcej ľadovej plochy. V pondelok doobeda plánujeme priestor postupne vyplniť vodou a veríme, že od utorka budeme mať k dispozícii ľadovú plochu na korčuľovanie,“ povedal Szabó.
