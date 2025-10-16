< sekcia Regióny
Časť parkoviska pri kultúrnom dome v Myjave možno využívať
Zhotoviteľom projektu je spoločnosť Izotech Group s cenovou ponukou vo výške 371.479,57 eura s DPH.
Autor TASR
Myjava 16. októbra (TASR) - Niekoľko ohradených parkovacích miest na parkovisku pri Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave nie je možné využívať, ostatné miesta sú štandardne k dispozícii. Stalo sa tak z dôvodu začatia stavebných prác v rámci projektu Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava, ktoré odštartovali v pondelok 13. októbra. Samospráva o tom vo štvrtok informovala na svojom webe.
Po úvodnom návoze materiálu sa tak radnica dohodla s realizátorom stavby. Parkovisko malo byť pôvodne uzavreté celé. „Zároveň však upozorňujeme, že sa očakáva príjazd väčšej techniky - žeriava, keď bude potrebné na niekoľko dní parkovisko opäť uzavrieť. O tejto skutočnosti vás budeme vopred informovať,“ doplnilo mesto.
Zákazka bude zahŕňať zníženie energetickej náročnosti objektu na zabezpečenie tepelnej pohody v objekte a debarierizáciu priestorov. Uskutočnia sa napríklad rekonštrukčné práce súvisiace so zateplením, zmenšením a výmenou okien, rekonštrukcia striech či inštalácia schodiskovej plošiny.
