Časť poplatku za rozvoj využijú Bojnice na rekonštrukciu námestia

Bojnice 8. septembra (TASR) - Časť z vybraného poplatku za rozvoj samospráva Bojníc využije na rekonštrukciu Hurbanovho námestia. Na tento účel vyčlenila 49.000 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



"Poplatok za rozvoj funguje v meste od roku 2021, keď sa prijalo príslušné všeobecne záväzné nariadenie. Na samostatnom účte pre poplatok máme v súčasnosti približne 150.000 eur," povedala viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová.



Zavedenie poplatku za rozvoj označila viceprimátorka za dobrý krok, upozornila však, že mesto pri jeho vyrubení postupuje podľa stanovených pravidiel, ktoré určuje VZN. Poplatok sa vzťahuje na každú stavbu v zozname stavieb, ktoré poplatku za rozvoj podliehajú a dostane stavebné povolenie.



"Hneď, ako je stavebné povolenie vydané, osloví sa investor, aby zaplatil tento poplatok. Nechceme a nemôžeme hneď tie finančné prostriedky použiť, a to kvôli tomu, že stavebné povolenie má aj určité časové obmedzenie. Napríklad sa vydáva na dva roky a pokiaľ stavebník so stavbou nezačne, respektíve uplynie platnosť povolenia, tieto peniaze nechceme používať, lebo by sme ich museli vrátiť," vysvetlila Kováčová Píšová.



Zavedením poplatku za rozvoj samospráva reagovala i na masívnu výstavbu v meste. Výšku sadzby určila na nižšej hranici, ktorá vyplýva zo zákona. Výnos poplatku za rozvoj mesto môže použiť v zmysle príslušného zákona. Konkrétne chce financie používať na investície do zariadenia starostlivosti o deti, škôl a ďalších zariadení, sociálneho bývania, zdravotníckeho zariadenia, parkov, cestnej infraštruktúry či na účely zmiernenia následkov zmeny klímy. Financie musí mesto zvlášť evidovať.