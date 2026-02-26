< sekcia Regióny
Časť poslancov v Petržalke žiada nahliadnuť do spisu k sprenevere
Poslanci, pre ktorých by malo byť splnomocnenie vydané, poukazujú na to, že o jeho vydaní hovorí aj uznesenie, ktoré poslanecký zbor prijal a starosta zároveň podpísal.
Bratislava 26. februára (TASR) - Kontrola podozrenia zo sprenevery verejných financií s odhadovanou škodou 2,7 milióna eur, ktorú odhalili vlani na miestnom úrade v bratislavskej Petržalke, je ohrozená. Tvrdí to časť miestnych poslancov, ktorí sa od starostu Petržalky Jána Hrčku dožadujú splnomocnenia pre nahliadnutie do vyšetrovacieho spisu. Argumentujú uznesením miestneho zastupiteľstva. V prípade neudelenia splnomocnenia môže podľa nich prísť k zmareniu výkonu ich kontrolnej právomoci. Starosta v tejto súvislosti podotýka, že zo zákona nemá „hocikto“ právomoc nahliadať do vyšetrovacieho spisu. Deklaruje, že poslanci sú o vyšetrovaní dostatočne informovaní, a to aj nad rámec kompetencií.
„Nielen my, poslanci, ale celá petržalská verejnosť musí mať jasno v tom, čo sa v skutočnosti na úrade počas viac než dvoch rokov dialo. Akékoľvek marenie transparentnosti či výkonu kontrolnej funkcie poslancov vyvoláva otázky, prečo to niekto robí a v prospech koho sa tak deje,“ konštatujú poslanci Pavol Škápik, predseda poslaneckého klubu Team Bratislava a PS, a Juraj Mravec, neúspešný kandidát na starostu Petržalky vo vlaňajších doplňujúcich voľbách.
Poslanci, pre ktorých by malo byť splnomocnenie vydané, poukazujú na to, že o jeho vydaní hovorí aj uznesenie, ktoré poslanecký zbor prijal a starosta zároveň podpísal. Nepozdáva sa im, že by plná moc pre nich vystavená byť nemala. Podotýkajú, že procesný úkon nahliadnutia do trestného spisu je už s vyšetrovateľom dohodnutý a v prípade, ak splnomocnenie vystavené bezodkladne nebude, môže prísť k situácii, v ktorej bude rozhodnutie zastupiteľstva „fakticky ignorované“. Zdôrazňujú, že uznesenia poslancov nemožno selektívne rešpektovať. Tvrdia, že na oboznámenie sa so spisom právo majú.
„Vzhľadom na vzniknutú situáciu a existujúce riziko zmarenia kontroly, o ktorú má miestne zastupiteľstvo záujem, budeme iniciovať zvolanie jeho mimoriadneho zasadnutia,“ avizujú poslanci.
Vyjadrenia poslancov vníma starosta ako „zbytočné politikárčenie, ktoré balansuje na hrane konšpirácií a nerešpektuje právomoci nielen v rámci samosprávy, ale ani v rámci vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní (OČTK).“ Tvrdenia o zatajovaní alebo prekrúcaní informácií odmieta. Deklaruje, že zastupiteľstvo je od začiatku dostatočne informované, pričom miestny úrad zároveň vykonal všetky požiadavky zastupiteľstva vrátane realizácie externého forenzného auditu.
„Výsledky sme bezodkladne sprístupnili poslancom aj OČTK, a to aj s výsledkami externej právnej analýzy. Nezverejnili sme ich zatiaľ len na žiadosť OČTK,“ uviedol pre TASR Hrčka s tým, že len čo bude vyšetrovanie ukončené, výsledky zverejnia, rovnako ako prípadné ďalšie nové skutočnosti, ale nechcú mariť vyšetrovanie.
Uznesenie zastupiteľstva podpísal, lebo rešpektuje právo zastupiteľstva žiadať „de facto o čokoľvek“. Zároveň by však poslanci mali podľa neho rešpektovať jeho právo ako starostu ich žiadostiam vyhovieť alebo nevyhovieť. Rovnako je na jeho rozhodnutí, koho na nahliadnutie do spisu splnomocní, keďže štatutárnym orgánom, ktorý zastupuje obec, v tomto prípade mestskú časť, v trestnom konaní či v súdnych sporoch, je len starosta. V tomto prípade majú splnomocnenie niektorí pracovníci miestneho úradu a právna kancelária, ktorá mestskú časť ako poškodenú stranu zastupuje.
„No aj vzhľadom na škandalóznu komunikáciu časti poslancov nepovažujem práve ich v tejto veci za kompetentných,“ podotkol Hrčka, ktorý podľa vlastných slov nerozumie ani krokom poslancov dohodnúť si stretnutie s vyšetrovateľom a vedieť, že na to nemajú oprávnenie či právomoc. Vyjadril takisto obavu, že by mohli získané informácie vytrhnuté z kontextu využiť v politickom boji, nie v prospech mestskej časti a verejného záujmu.
Pripomína aj platnú legislatívu a zákon o obecnom zriadení. Ten podľa neho explicitne hovorí o tom, že miestne zastupiteľstvo síce môže starostu žiadať o čokoľvek, avšak je len na jeho rozhodnutí vo veciach, ktoré spadajú do kompetencie starostu ako štatutárneho zástupcu samosprávy, či a ako takýmto žiadostiam poslancov vyhovie. Podotýka tiež, že starosta má v postavení voči zastupiteľstvu rovnocenný, nie podriadený vzťah.
