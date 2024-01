Časť projektu River Park II má právoplatné územné rozhodnutie

Bratislava 28. januára (TASR) - Časť developerského projektu River Park II na Dvořákovom nábreží v Bratislave je opäť bližšie k realizácii. Polyfunkčný blok CPR A (ľavá polovica projektu), ktorý pripravuje spoločnosť Cresco Real Estate, má právoplatné územné rozhodnutie. Právoplatnosť nadobudlo v polovici januára. Pre TASR to potvrdil výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Krnáč.



"Získanie územného rozhodnutia je prvým krokom smerom k výstavbe projektu. Od tej nás však delí ešte proces získania stavebného povolenia, ktorý zaberie svoj čas. Územné rozhodnutie je však pre celý projekt dôležitým míľnikom," skonštatoval Krnáč s tým, že žiadosť o stavebné povolenie už spoločnosť podala.



Navrhnutý polyfunkčný komplex CPR-A je umiestnený kolmo na promenádu, ku ktorej sa objekty pôdorysne zužujú a výškovo klesajú. Navrhovaný komplex hmotovo definujú štyri lichobežníkové formy. Celkovú hmotu dotvárajú nižšie objekty, ktoré tieto formy spájajú do ucelenej hmotovej štruktúry. Počíta sa tiež s parkovou zeleňou.



V rámci druhej časti projektu River Park II, ktorú developuje spoločnosť J&T Real Estate, podľa jej hovorcu Daniela Suchého zatiaľ žiadny posun nie je.



Pripravovaná samostatne je stredná časť projektu, kde malo byť pôvodne planetárium s mediatékou. Nahradené budú otvoreným verejným priestorom námestia, čo vyplynulo z minuloročných požiadaviek súčasného vedenia hlavného mesta. Súčasťou tohto priestoru má byť po novom zelený park a rozšírenie promenády do námestia.



Pripravované investičné zámery v rámci projektu River Park II urbanisticky nadviažu na existujúce projekty River Park I, Zuckermandel a budúcu Vydricu. Developeri deklarujú, že ich projekty rozšíria centrum mesta až na priestor nábrežia Dunaja, obohatia verejné plochy promenády o novú zeleň a poskytnú nové atraktívne verejné a obchodné priestory.



Projekt tvoria tri časti. Polyfunkčný blok CPR A, ktorý pripravuje Cresco Real Estate, polyfunkčný blok CPR C, ktorý pripravuje J&T Real Estate, a blok CPR B, teda priestor, kde malo pôvodne stáť planetárium s mediatékou, ktorý majú na starosti obe spoločnosti. Investičné zámery sú rozvíjané pod spoločnou hlavičkou spoločnosti Woal (jej vlastníkom sú spoločnosti J&T Real Estate a Cresco Real Estate), ktorá je formálne vlastníkom pozemkov.