Časť projektu River Park II v Bratislave je bližšie k realizácii

Bratislava 18. mája (TASR) – Časť developerského projektu River Park II na Dvořákovom nábreží v Bratislave je po rokoch o niečo bližšie k realizácii. Spoločnosť Cresco Real Estate získala právoplatné výrubové povolenie. Územné rozhodnutie by chcela získať v priebehu niekoľkých týždňov. Pre TASR to potvrdil výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Krnáč.



"Pre našu časť pokračovania River Park sme získali právoplatné výrubové povolenie na niekoľko stromov, ktoré je nevyhnutné odstrániť. Vďaka výrubovému povoleniu môžeme celý projekt posunúť ďalej," skonštatoval Krnáč. Výrub sa týka ôsmich stromov, jednej stromovej skupiny a troch krov. Má ísť o stromy, ktoré prestávali plniť funkciu a roky ohrozovali chodcov pohybujúcich sa po promenáde a nábreží Dunaja.



Deklaruje, že namiesto nich vysadia 32 vzrastlých stromov, ktoré sú zároveň svojou druhovou skladbou pre lokalitu pôvodné. "Niektoré z drevín sme pripravení zameniť za hodnotnejšie druhy väčšieho vzrastu," podotkol Krnáč. Po dohode s bratislavskou mestskou časťou Staré Mesto vysadí developer ďalšie tri stromy, miesto určí samospráva.



"Keďže vydaniu územného rozhodnutia už nič nebráni, veríme, že mestská časť ho vydá v horizonte pár týždňov," poznamenal Krnáč. Následne bude developer žiadať o stavebné povolenie. Verí, že staromestský stavebný úrad bude konať promptne a povolenie vydá do niekoľkých mesiacov. Samotná výstavba by mala trvať 30 až 36 mesiacov. O zmenách v projekte developer neuvažuje.



Deklaruje tiež platnosť záväzku výstavby planetária a mediatéky, ktorý vznikol, keď mesto investorovi predávalo budovy bratislavského Parku kultúry a oddychu (PKO). "Náš záväzok platí, pokým sa s mestom nedohodneme inak," dodal Krnáč.



V rámci druhej časti projektu River Park II, ktorú developuje spoločnosť J&T Real Estate, podľa jej hovorcu Daniela Suchého zatiaľ posun nie je.



Pripravované investičné zámery v rámci projektu River Park II urbanisticky nadviažu na existujúce projekty River Park I, Zuckermandel a budúcu Vydricu. Developeri deklarujú, že ich projekty rozšíria centrum mesta až na priestor nábrežia Dunaja, obohatia verejné plochy promenády o novú zeleň a poskytnú nové atraktívne verejné a obchodné priestory.



Projekt tvoria tri časti. Polyfunkčný blok CPR A (ľavá polovica projektu), ktorý pripravuje Cresco Real Estate, polyfunkčný blok CPR C, ktorý pripravuje J&T Real Estate a blok CPR B, teda námestie s planetáriom a mediatékou, ktorých realizáciu pripravujú spoločne obe spoločnosti. Investičné zámery sú rozvíjané pod spoločnou hlavičkou spoločnosti Woal (jej vlastníkom sú spoločnosti J&T Real Estate a Cresco Real Estate), ktorá je formálne vlastníkom pozemkov.