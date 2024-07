Časť rozšírenia diaľnice D1 pri Triblavine je hotová

Na snímke búranie mosta nad diaľnicou D1 a obmedzenia v doprave 17. marca 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 22. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončuje ďalšie práce na rozširovaní diaľničného pásu D1 pri Triblavine. Aktuálne sa pripravuje ďalšia fáza, počas ktorej sa bude konať rekonštrukcia pravého jazdného pásu, ktorá si vyžiada aj viaceré obmedzenia. TASR o tom informovali z odboru marketingu a komunikácie NDS s tým, že najzásadnejšie obmedzenia budú počas nočných hodín a dvoch víkendov.uviedol investičný riaditeľ a člen predstavenstva NDS Július Mihálik. Podotkol, že dokončenie spomínanej križovatky tiež pomôže odbremeniť hlavné mesto od tranzitnej dopravy.NDS priblížila, že sa v týchto dňoch počas nočných hodín pripravujú potrebné kroky k presmerovaniu celej dopravy na novopostavený rozšírený jazdný pás, aby sa mohlo pracovať na rekonštrukcii pravého jazdného pásu. Vo finále tak podľa nej vznikne plnohodnotný štvorpruh.Pre presmerovanie dopravy majú vodiči počítať počas dvoch víkendov s niekoľkými obmedzeniami.dodala NDS s tým, že počas oboch víkendov dôjde aj ku krátkodobému uzatvoreniu diaľnice D1 v tom smere, na ktorom sa bude aktuálne pracovať. Zároveň po skončení týchto prác majú vodiči jazdiť v novej časti diaľnice v troch zúžených pruhoch.Doprava na diaľnici D1 v smere Trnava - Bratislava bude obmedzená od piatka (26. 7.) od 20.00 h. K zavretiu dôjde o 22.00 h a potrvá do sobotného (27. 7.) poobedia. "doplnila NDS. V opačnom smere diaľnice má byť doprava počas posledného júlového víkendu bez obmedzení.Počas uzávery bude doprava vedená po obchádzkovej trase, a to z diaľnice D1 pri Senci bude zvedená na cestu II/503 s pokračovaním po ceste I/61 až do Bratislavy. Autá sa na diaľnicu vrátia v križovatke Zlaté piesky.Práce na presmerovaní dopravy z Bratislavy do Trnavy sa začnú v prvý augustový víkend.ozrejmila NDS. Počas obmedzení tiež nebude možné napojenie na diaľnicu v smere Žilina/Nitra a odbočenie z Bratislavy na smer Bernolákovo a Chorvátsky Grob.Doprava bude vtedy obmedzená od 2.00 h a o 4.00 h má dôjsť k úplnému uzatvorenia smeru Bratislava - Trnava. Obnovená má byť ešte v ten deň popoludní. Doprava bude vtedy presmerovaná od križovatky Vajnory na cestu I/61.Zároveň NDS upozorňuje, že od piatka (26. 7.) sa vodiči nebudú môcť napojiť v križovatke Bernolákovo na diaľnicu D1 v smere do Bratislavy. Z diaľnice v smere Trnava - Bratislava zas odbočenie bude možné na smer Bernolákovo a Chorvátsky Grob.dodala NDS.