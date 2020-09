Časť Ružomberka a lyžiarske stredisko bude vo štvrtok bez elektriny

Ružomberok 15. septembra (TASR) – Bez elektrickej energie bude vo štvrtok (17. 9.) v Ružomberku a neďalekom lyžiarskom stredisku približne 700 odberných miest. Odstávka sa uskutoční v čase od 8.30 h do 16.00 h. TASR o tom informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



Dôvodom obmedzenia je pravidelná lezecká revízia na vzdušnom vedení vysokého napätia. "Jej cieľom je včas odhaliť prípadné nedostatky a poruchy na distribučnej sústave, ktoré by mohli viesť k zníženiu jej spoľahlivosti a bezpečnosti. Keďže sa energetici budú pohybovať v tesnej blízkosti vodičov, prípadne budú s niektorými zariadeniami manipulovať, z hľadiska ich bezpečnosti je nevyhnutné, aby bolo vedenie v stanovenom čase vypnuté," vysvetlil hovorca s tým, že ak sa elektrikárom počas prác nič neskomplikuje, elektrina môže opäť nabehnúť aj o hodinu skôr.



Odstávka sa dotkne ružomberských ulíc Cesta na Vlkolínec, Do Dielca, Hrabovská cesta, Hrabovská dolina a tiež lyžiarskeho strediska Malinô Brdo.