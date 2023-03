Časť škôlky na Námestí SNP v Detve zrútia a nahradia novou budovu

Detva 22. marca (TASR) – Mesto Detva plánuje zrútiť časť svojej materskej školy na Námestí SNP a nahradiť ju novou prístavbou. Jej súčasný stav totiž nevyhovuje hygienickým a ani stavebným normám. TASR to potvrdil primátor mesta Branislav Baran s tým, že jej súčasnú kapacitu novostavbou zároveň rozšíria.



Hovorca mesta Detva Milan Suja priblížil, že škôlku v minulosti budovali v dvoch etapách. V prvej vznikla predná časť z drevenej konštrukcie a v druhej etape zadná, murovaná časť. "V rámci rekonštrukcie zrútia prednú drevenú časť, ktorú nahradia murovanou dvojpodlažnou stavbou," vysvetlil s tým, že zadnú, súčasnú murovanú časť obnovia a bude mať nové dispozičné riešenie.



Primátor poznamenal, že plocha pre jedno dieťa by mala byť väčšia. "Naplní sa tak hygienická a aj priestorová norma, ktorú deti potrebujú," spresnil. Mrzí ho však, že pri projektovej príprave sa pozabudlo na vybudovanie detských jaslí. "Robíme s tým, čo sme zdedili a čo máme," podotkol Baran, ktorý je novým detvianskym primátorom od vlaňajších komunálnych volieb.



Ako dodal, počas stavebných prác premiestnia škôlkarov do dočasných priestorov. Podľa jeho slov po získaní dodávateľa prác sa bude samospráva snažiť ukončiť práce na novej budove čo najskôr. Pripomenul, že táto obnova je v novom roku pre samosprávu najväčšou výzvou. "V súčasnosti sa pripravujeme na hľadanie dodávateľa stavebných prác," zdôraznil. Na tento projekt sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1.900.000 eur.



Mesto Detva je zriaďovateľom štyroch materských škôl. Okrem školského zariadenia na Námestí SNP v starej časti mesta navštevujú deti aj tri škôlky na sídlisku.