Časť turistického chodníka okolo Štrbského plesa uzavreli

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Starosta Štrby Michal Sýkora pre TASR potvrdil, že opatrenie súvisí s natáčaním filmu, ktoré tento týždeň prebieha práve na Štrbskom plese.

Autor TASR
Štrba 16. februára (TASR) - Časť turistického chodníka okolo Štrbského plesa vo Vysokých Tatrách je na niekoľko dní uzavretý. Obec Štrba o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že obmedzenie potrvá od pondelka do stredy (18. 2.).

„Uzávera je od hotela Solisko, popri Pamätníku hrdinov SNP, okolo lyžiarskych tratí až po hotel Patria. Chodník od hotela Solisko, popred Grand hotel Kempinski, Kolibu Patria až po hotel Patria a späť ostáva naďalej v prevádzke,“ uviedla obec. Starosta Štrby Michal Sýkora pre TASR potvrdil, že opatrenie súvisí s natáčaním filmu, ktoré tento týždeň prebieha práve na Štrbskom plese.
