Časť Vajnorskej električkovej radiály obnovia, DPB podpísal zmluvy

Bratislava 11. augusta (TASR) - Časť Vajnorskej električkovej radiály v bratislavskom Novom Meste zrekonštruujú. Obnoví sa úsek medzi Tomášikovou a Jurajovým dvorom a medzi Jurajovým dvorom a Zlatými pieskami. Vyplýva to zo zverejnených zmlúv, ktoré Dopravný podnik Bratislava (DPB) v týchto dňoch podpísal s vysúťaženým zhotoviteľom prác, spoločnosťou TSS GRADE.



"Predmetom zákazky je modernizácia električkovej trate spolu s modernizáciou zastávok a s osadením prístreškov pre cestujúcich," píše sa v zmluvách. Práce v oboch úsekoch by mali byť ukončené najneskôr do desiatich mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.



Obnova električkovej trate medzi Jurajovým dvorom a Zlatými pieskami vyjde na 9,7 milióna eur bez DPH. V prípade úseku medzi Tomášikovou a Jurajovým dvorom ide o sumu 10,4 milióna eur bez DPH. Na financovanie použije dopravca aj eurofondy.