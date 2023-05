Časť Vajnorskej radiály plánujú obnoviť, vyhlásili súťaž

Bratislava 2. mája (TASR) - Časť Vajnorskej električkovej radiály v bratislavskom Novom Meste plánujú zrekonštruovať. Obnoviť sa má úsek medzi Tomášikovou a Jurajovým dvorom a medzi Jurajovým dvorom a Zlatými pieskami. Dopravný podnik Bratislava vyhlásil dva tendre dokopy za odhadovaných takmer 20 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Cenu za rekonštrukciu električkovej trate medzi Jurajovým dvorom a Zlatými pieskami predpokladá bratislavský mestský dopravca na 9,2 milióna eur bez DPH. V prípade úseku medzi Tomášikovou a Jurajovým dvorom ide o odhadovanú sumu 10,5 milióna eur bez DPH. Na financovanie plánuje použiť dopravca aj eurofondy.



"Predmetom zákazky je modernizácia električkovej trate spolu s modernizáciou zastávok a s osadením prístreškov pre cestujúcich," uviedol dopravný podnik.



Od zhotoviteľov žiada, aby bola pred realizáciou spracovaná autorizovaným projektantom realizačná projektová dokumentácia. Lehota na predkladanie ponúk do oboch súťaží je do 29. mája.