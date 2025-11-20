< sekcia Regióny
Časť verejnosti v Šali sa obáva spaľovne odpadov
Podľa mesta má ísť o komplexný, dlhodobo udržateľný a moderný model nakladania nielen s komunálnym odpadom, ale aj s čistiarenskými kalmi.
TASR
Šaľa 20. novembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Šali vo štvrtok okrem iného rokovalo aj o memorande o spolupráci medzi subjektami ewia a. s., mestom Šaľa, mestským podnikom MeT Šaľa a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Podľa radnice je jeho cieľom vybudovať a prevádzkovať v katastrálnom území mesta centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE), ktorého súčasťou bude aj spaľovňa odpadu.
Podľa mesta má ísť o komplexný, dlhodobo udržateľný a moderný model nakladania nielen s komunálnym odpadom, ale aj s čistiarenskými kalmi. „To prinesie priame úspory obyvateľom mesta Šaľa, pretože za dodávky tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní, by mohli platiť menej ako v súčasnosti,“ vysvetlil mestský úrad.
S podpisom memoranda nesúhlasí časť mestských poslancov z Tímu Kraj Nitra, ktorí sú proti výstavbe spaľovni. Namietali tiež, že text memoranda je v utajenom režime a verejnosť sa s ním nemohla oboznámiť. „Toto je neprípustné. Je to v rozpore s rokovacím poriadkom a potenciálne aj so zákonom. Na utajenie memoranda neexistujú žiadne právne dôvody. Z jeho textu, ktorý ako poslanci máme k dispozícii, navyše vyplýva, že mestu z neho neplynú nijaké reálne výhody,“ zdôraznil mestský poslanec Robert Čibrik.
Mestský poslanec Ivan Vlk pripomenul, že spoločnosť ewia a. s. plánuje v Šali vybudovať centrum cirkulárnej ekonomiky, ktorého súčasťou má byť aj spaľovňa odpadu s kapacitou 170.000 ton ročne. „Máme obavu, že sa tak zo Šale stane ‚kráľovstvo odpadu‘, kam sa bude vyvážať odpad z celého Slovenska a zo zahraničia,“ skonštatoval.
Primátor Jozef Belický v reakcii zdôraznil, že na mestskom zastupiteľstve sa nerozhoduje o tom, či v Šali vyrastie spaľovňa, alebo nie. „O tom rozhoduje Ministerstvo životného prostredia SR. Predmetom dnešného rokovania je memorandum, ktorým si chceme zabezpečiť, že ak tu spaľovňa vznikne, tak z toho budú mať obyvatelia Šale benefity. Jedným z nich je triediaca linka odpadu, ďalším je výhodnejšia cena tepla. Vznikne tiež vzdelávacie centrum pre environmentálne témy. Memorandum obsahuje aj všeobecné formulácie, napríklad, že jedno percento zo zisku bude investované do športovej, kultúrnej a sociálnej infraštruktúry v Šali,“ povedal primátor.
Na rokovaní zastupiteľstva vystúpil aj konateľ spoločnosti ewia Miroslav Bicek. Podľa jeho slov Ministerstvo životného prostredia SR vyhodnotilo námietky proti výstavbe CCE v Šali ako neopodstatnené. „Ide o zbytočné strašenie ľudí, ktoré sa nezakladá na faktoch. V Európe je takýchto spaľovní približne 500 a nemajú na život ľudí negatívny vplyv. V Rakúsku, Česku, Poľsku, Maďarsku, všade tieto námietky aktivistov znegovali úrady. Pripomínam, že do roku 2035 bude výrazne obmedzená prevádzka skládok. Tento problém sa bude musieť riešiť energetickým zhodnotením, ako ponúka spoločnosť ewia a. s.,“ dodal Bicek.
Na rokovanie mestského zastupiteľstva prišla aj verejnosť, ktorá s výstavbou CCE nesúhlasí. Niekoľko ľudí sa pred budovu radnice postavilo s nápisom Šaľa proti spaľovni.
