Časť Vrakunskej ulice v Bratislave je pre osobnú dopravu neprejazdná

Bratislava 2. marca (TASR) - Vrakunská ulica v bratislavských Podunajských Biskupiciach v úseku Popradská - Komárovská je od soboty pre individuálnu automobilovú dopravu prejazdná iba v smere na Dolné hony. V smere do centra vedie obchádzka po Kazanskej ulici. Dôvodom je modernizácia trolejbusovej trate na Dolné hony. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na svojom webe.



Čiastočná uzávera potrvá do 10. marca. "Počas jarných prázdnin, v čase nižšieho dopytu, uskutočníme na Dolných honoch napäťovú výluku. V termíne od 2. marca do 10. marca nasadíme na linky 42, 71 a 72 náhradné autobusy, ktoré budú premávať v pôvodných trasách spomínaných liniek," ozrejmil DPB.



Podotkol, že po termíne uzávery plánujú pokračovať v prácach bez obmedzenia cestnej premávky. "V apríli a máji sú postupne naplánované napäťové výluky aj na Mierovej a Gagarinovej ulici," dodal.