Časť zamestnancov Múzea Betliar je zo záverov inšpekcie práce sklamaná

Betliar 17. apríla (TASR) - Časť zamestnancov Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Betliar je z výsledkov kontroly zo strany Inšpektorátu práce Košice sklamaná. Podľa nespokojných pracovníkov sa inšpekcia zamerala len na formálne aspekty a ignorovala podstatu ich sťažnosti. Úrad tvrdí, že inšpekciu práce v múzeu vykonal v plnom rozsahu kompetencií v súlade so svojimi zákonnými kompetenciami. Pri kontrole v múzeu nedostatky nezistil.



Inšpekcia práce v Múzeu Betliar bola ukončená 11. apríla. „Pri výkone inšpekcie práce neboli zistené nedostatky zo strany kontrolovaného zamestnávateľa, preto bola inšpekcia práce ukončená záznamom o výsledku inšpekcie práce,“ zhrnul pre TASR Inšpektorát práce Košice.



Časť zamestnancov betliarskeho múzea je z výsledkov kontroly sklamaná. Inšpekcia práce bola podľa nich zameraná len na formálne aspekty, akými sú bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), dochádzka či stravné lístky. Kontrola podľa nespokojných pracovníkov múzea ignorovala hlavnú podstatu sťažnosti na zastupujúcu riaditeľku múzea Andreu Predajňovú, ktorú inšpektorátu zaslali vo februári.



„Neboli sme pozvaní na osobné vypočutie, a žiadne z opísaných situácií neboli preverené priamo so zamestnancami. Inšpektori komunikovali výlučne s pani Predajňovou, ktorá obvinenia poprela a vykreslila seba ako obeť. Podstata sťažnosti, konkrétne prejavy šikany, neprípustného správania, mobbingu a porušovania ľudských práv zostala bez riadneho posúdenia,“ uviedli zamestnanci vo svojom vyhlásení, pod ktoré sa podpísalo viac ako desať súčasných i začiatkom apríla prepustených pracovníkov betliarskeho múzea.



Inšpektorát práce Košice v reakcii na sklamanie zamestnancov pre TASR uviedol, že inšpekcia práce bola vykonaná v plnom rozsahu kompetencií, ktoré priznáva zákon. „Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené, má právo obrátiť sa na súd a domáhať sa právnej ochrany. S riaditeľkou múzea inšpektori práce komunikovali predovšetkým ako so zástupkyňou zamestnávateľa s cieľom získať dokumenty potrebné na riadny výkon inšpekcie práce,“ uviedol úrad.



Na výsledky inšpekcie práce reagovala Predajňová, ktorá múzeum vedie od vlaňajšieho novembra. Preverovanú sťažnosť považuje za súčasť šikanovania podriadených nadriadeného a súčasť diskreditačnej kampane voči jej osobe, avizovala tiež podanie trestného oznámenia za ohováranie. Nespokojní zamestnanci konštatujú, že išlo o zákonný krok, ku ktorému pristúpili po zlyhaní všetkých pokusov o interné riešenie.



Inšpektorát práce Košice začal v SNM - Múzeu Betliar inšpekciu práce v prvej polovici marca. Dôvodom bola oficiálna sťažnosť, pod ktorú sa podpísalo 11 pracovníkov múzea. V sťažnosti hovoria o diskriminácii, šikanovaní a ponižovaní zamestnancov zo strany poverenej riaditeľky. Predajňová obvinenia odmietla.