Časť zastávkových prístreškov v Prievidzi slúži ako verejná galéria

Prievidza 5. decembra (TASR) - Časť zastávkových prístreškov v Prievidzi po novom slúži ako verejná galéria diel domácich umelcov. Práce minulých i súčasných výtvarníkov z Prievidze dopĺňajú i vyobrazenia mesta na starých pohľadniciach či súčasné fotografie Prievidze. Projekt vzišiel zo spolupráce samosprávy a reklamnej spoločnosti. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



"Verejnosť na základe udelenia súhlasu v rámci licenčnej zmluvy na použitie autorského diela nájde na zastávkach výtvory umelcov Imricha Vysočana, Igora Lackoviča, Jaroslava Krpatu, Romana Turcela či Viktora Csibu. Ide nielen o významné historické osobnosti, ale i o súčasných tvorcov a mladé talenty," konkretizovala Beňadiková.



Diela sú podľa nej vyobrazené na miestach voľných reklamných plôch reklamnej spoločnosti, ide o tzv. autoreklamu a mesto Prievidza za tieto plochy nebude hradiť žiadne poplatky. Súčasťou vyobrazenia na citylightoch je názov a meno autora diela, logo a slogan mesta, ako i logo reklamnej spoločnosti.



"Spolupráca medzi mestom Prievidza a spoločnosťou euroAWK je príkladom toho, ako môžeme vylepšiť verejné priestory a zároveň podporiť miestnych umelcov. Využitie existujúceho mobiliáru nám umožní nielen ušetriť finančné prostriedky, ale aj skrášliť verejný priestor," uviedol viceprimátor Michal Dobiaš.



Iniciatívu mesta zhodnotili autori, respektíve pozostalí po autoroch ako prínosnú pre širokú verejnosť. Dcéra Vysočana Oľga Ďurčenková podotkla, že ju potešila myšlienka, že mesto na jej otca nezabúda, pretože žiaden z umelcov nevytvoril toľko diel s tematikou mesta. "Zvlášť oceňujem výber diela, ktoré zobrazuje vzburu prievidzských žien. Ide o ojedinelú historickú udalosť, ktorá sa aj takýmto spôsobom dostane do povedomia širokej verejnosti," priblížila Ďurčenková.



Projekt vyzdvihol i karikaturista slovenských a českých spevákov Csiba, ktorý žije v Prievidzi desať rokov a jeho dielo vyobrazuje speváčku Marcelu Laiferovú pred domom kultúry. "Umelecké diela sa tak dostanú do verejného priestoru, málokto má dnes čas ísť do galérie. Aj mňa samého viac poteší, keď si na zastávke môžem pozrieť obrazy ako reklamné banery. Obraz pohladí po duši, upokojí počas uponáhľaného dňa. Aj ja som na svojom obraze použil zemité farby, ktoré pôsobia upokojujúco ako vedľajší efekt," dodal Csiba.



Umelecké diela bude mesto obmieňať na jednotlivých zastávkach mestskej hromadnej dopravy s voľnými reklamnými plochami.