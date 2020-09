Časť žiakov ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre je v karanténe

Nitra 24. septembra (TASR) – Časť detí navštevujúcich Základnú školu Nábrežie mládeže v Nitre je v karanténe. Dôvodom je fakt, že u zamestnanca školy bola potvrdená nákaza novým koronavírusom. Deti zostanú v domácej izolácii do konca tohto týždňa. „Týka sa štyroch tried prvých ročníkov, troch tried druhých ročníkov, siedmich oddelení školského klubu detí vo vedľajšej budove školy a štvrtej triedy v hlavnej budove školy,“ uviedla riaditeľka školy Katarína Vargová.



Laboratórne potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 zistil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre u jedného zamestnanca školy 19. septembra. Epidemiologickým vyšetrením 20. septembra pracovníci RÚVZ zistili, že príznaky typické pre ochorenie COVID-19 sa vyskytli aj u ďalších minimálne troch zamestnancov školy. „Pozitívne testovaný zamestnanec sa poslednýkrát kontaktoval so žiakmi a ďalšími zamestnancami v škole 9. septembra. Ostatní zamestnanci s príznakmi ochorenia boli naposledy v škole 11. septembra,“ skonštatovala Vargová.