Časť zrekonštruovaného Starého parku chce Nitra otvoriť vo februári

Nitra 23. februára (TASR) - Mesto Nitra v priebehu minulého roka dokončilo rozsiahlu revitalizáciu Starého parku pod Nitrianskym hradom. Celková investícia predstavuje viac ako šesť miliónov eur. Podstatnú časť z nej tvoria peniaze z fondov Európskej únie.



Rekonštrukcia parku bola ukončená ešte koncom minulého roka. Verejnosti však stále nie je sprístupnený. Čaká sa na kolaudáciu a ukončenie ďalších administratívnych náležitostí. "Kolaudácia je proces, v ktorom sa zisťuje, či boli na stavbe dodržané všetky postupy a či boli práce spravené, ako mali byť. Pri takejto veľkej revitalizácii môže kolaudácia prebiehať aj niekoľko mesiacov. Predpokladáme, že bude ukončená vo februári, a to je aj termín, keď budeme môcť park postupne a vo fázach sprístupňovať verejnosti," uviedol mestský úrad.



Podľa magistrátu bude väčšina parku sprístupnená v lete. "Otváranie na etapy je spôsobené tým, že aj keď sú niektoré časti parku stavebne ukončené, ešte nie sú vhodné na príchod návštevníkov. Príkladom sú detské ihriská, v okolí ktorých je posadená mladá tráva. Aj odborníci, ktorí robili záhradkárske časti prác, nám odporučili ponechať tieto časti uzavreté až do obdobia, keď sa nová výsadba na jar uchytí a zakvitne do krásy. Napríklad v prípade spomínaného trávnika musí prebehnúť najmenej jedna kosba, aby sme v okolí ihrísk nemali udupané blato namiesto ukážkového zeleného trávnika," vysvetlila radnica.



V parku v priebehu leta pribudnú aj verejné toalety, ktoré neboli súčasťou projektu. Preto na ne mesto najskôr musí vyhlásiť verejné obstarávanie. "S výstavbou toaliet sme počítali už od začiatku, aj preto sme ešte pred revitalizáciou riešili natiahnutie kanalizácie, a to nielen k budúcim toaletám, ale aj k bufetu a kaviarni. Kým ich vysúťažená firma postaví, verejnosti v parku poslúžia dočasné toalety," doplnil magistrát.