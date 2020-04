Časť banskobystrických lekárov a sestier dostane obedy zdarma

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) – Banskobystrický výrobca tofu a rastlinných nátierok od začiatku apríla začal opäť pripravovať obedové menu vo svojich gastro prevádzkach v Banskej Bystrici a v Bratislave. Časti všeobecných i detských praktických lekárov so sestričkami v Banskobystrickom samosprávnom kraji ho poskytne bezplatne.



"Naša spoločnosť si veľmi cení prácu všetkých, ktorí pomáhajú a starajú sa o ľudí zasiahnutých krízou v súvislosti s novým koronavírusom. Radi by sme pomohli, a preto sme sa rozhodli od pondelka (6. 4.) pripraviť chutné a výživné obedy aj s donáškou zdarma zatiaľ 20 ambulantným všeobecným lekárom pre dospelých a deti aj ich sestričkám počas pracovných dní v nasledujúcich dvoch mesiacoch. Stoja v prvej línii, patria k najexponovanejším zdravotníkom a my by sme sa im aspoň takto radi poďakovali," konštatovala Anna Buzinkay, marketingová manažérka spoločnosti Lunter.



Spoločnosť otvorila svoje gastro prevádzky, kde pripravuje čerstvé jedlá či už na vyzdvihnutie osobne alebo na donášku v Banskej Bystrici a v Bratislave.



"Zareagovali sme na požiadavky našich zákazníkov, ktorí chcú zadovážiť naše jedlá domov alebo do práce. Kvalitná, výživná a pestrá rastlinná strava je a bude v týchto dňoch viac než dôležitá pre zdravie a budovanie imunity," dodala Buzinkay s tým, že prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia platia nielen pre kuchárov a zamestnancov, ale najmä pre kuriérov.