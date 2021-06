Catching-up Regions je podľa krajských samospráv úspešnou iniciatívou

Bystrá/Tále 29. júna (TASR) - Identifikovať problém, navrhnúť riešenie a získať finančné prostriedky pomáha najmenej rozvinutým regiónom Slovenska iniciatíva Catching-up Regions. Ide o efektívny spôsob riešenia problémov. Zhodli sa na tom účastníci utorkovej záverečnej konferencie v obci Bystrá v okrese Brezno, na ktorej zhodnotili druhý ročník spomenutej iniciatívy na Slovensku. Pripravili ju zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ako aj Európskej komisie (EK), Svetovej banky a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Iniciatívu Catching-up Regions, ktorá je zameraná na najmenej rozvinuté regióny, vnímame ako kľúčovú. V súčasnosti sú to Prešovský, Banskobystrický a Košický kraj, ktoré na nej participujú. Diskutovali sme, aby táto iniciatíva pokračovala, pretože expertízu, ktorú Svetová banka v príprave projektov prináša, považujeme za mimoriadne kľúčovú," uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (OĽANO) s tým, že v rámci protikrízového balíka REACT-EU rezort vyčlenil 40 miliónov eur na kvalitnú prípravu projektov na roky 2021 - 2027.



Vicepremiérka zároveň skonštatovala, že je neprijateľné, aby v prešovskom regióne nemalo takmer 20 % obyvateľov prístup k pitnej vode. Preto MIRRI SR bude podporovať testovanie decentralizovaných riešení na zavedenie vody pre obce v náročnom teréne.



"Je to historická príležitosť vybudovať opäť po kríze niečo lepšie. Uprednostňovať zelený rast, taktiež rozvíjať digitálnejšie hospodárstvo, keďže sme sa všetci naučili, že technológia je veľmi užitočný nástroj, a v neposlednom rade rásť spolu a približovať sa v rámci regiónov, krajín a celej spoločnosti," povedala na margo iniciatívy Catching-up Regions komisárka Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová.



"Už teraz vidíme pozitívne dosahy, ako sa napríklad zlepšila energetická efektívnosť budov, ako aj poskytovanie starostlivosti o seniorov," doplnila Gallina A. Vincelettová, riaditeľka Svetovej banky pre oblasť Európskej únie.



"V troch etapách sa nám podarí, ak budeme úspešní vo všetkých piatich komponentoch, alokovať pre rozvoj PSK viac ako 145 miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré pomôžu ľuďom v najslabšom regióne Slovenska," povedal predseda PSK Milan Majerský.



PSK použije financie v rámci iniciatívy na geoinfraštruktúru priestorových údajov, zlepšenie integrácie marginalizovaných rómskych komunít, projekt Poloniny Trail, zlepšenie stredného školstva a základnú environmentálnu infraštruktúru v okrese Snina.



Podľa podpredsedu BBSK Ondreja Luntera eurofondy často nebývajú adresné a ich implementácia trvá niekoľko rokov. "V tomto prípade dokážeme veľmi rýchlo identifikovať problém, navrhnúť riešenie a priniesť finančné prostriedky, ktoré veľmi rýchlo implementujeme. Takýmto spôsobom sme za dva roky v programoch v oblasti sociálnej starostlivosti, školstva, verejnej dopravy, ale aj otázok marginalizovaných skupín dokázali pomenovať problémy a dnes dokážeme čerpať okolo 40 miliónov eur v projektoch," povedal Lunter.



Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc takzvaným dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Iniciatívu od roku 2015 realizuje EK v spolupráci so Svetovou bankou. Pilotne bola implementovaná vo viacerých regiónoch Poľska a Rumunska, na Slovensku bol do nej v roku 2018 vybraný PSK a v roku 2019 BBSK.