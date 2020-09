ODTRHLO KUS CESTY, zosunula sa do dvora rodinného domu

Čavoj 7. septembra (TASR) - V Čavoji v okrese Prievidza sa v pondelok skoro ráno odtrhla časť cesty tretej triedy a zosunula sa do dvora rodinného domu. Udalosť si nevyžiadala žiadne zranenia. Komunikácia je jedinou prístupovou cestou do obce, situáciu rieši obecná samospráva s kompetentnými orgánmi. Pre TASR to potvrdila starostka Anna Gulášová.



"Poškodenie je rozsiahle, odtrhlo kus vozovky aj s oporným múrom, ktoré spadli jednej rodine do dvora," uviedla Gulášová.



Vozovka tretej triedy začala podľa nej viac praskať už v nedeľu (6. 9.), Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorá ju má v správe, tam zabezpečila opatrenia. "Osadili tam dopravné značenie, ktorým zúžili vozovku, aby sa predišlo nejakému nešťastiu. Cesta sa však nachádza vysoko, preto je to nebezpečné," podotkla.



Udalosť rieši obec s trenčianskou krajskou správou ciest, ako i odborom krízového riadenia Okresného úradu v Prievidzi. Mimoriadnu situáciu samospráva podľa starostky zatiaľ nevyhlásila, nechá to na posúdenie odborníkom.