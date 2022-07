Odtrhnutú cestu do Čavoja stále neopravili, mimoriadna situácia trvá

Čavoj 26. júla (TASR) - Mimoriadna situácia v Čavoji (okres Prievidza), ktorú obecná samospráva vyhlásila ešte pred dvoma rokmi, naďalej trvá. Hlavnú prístupovú cestu, ktorej časť sa pred dvoma rokmi zosunula, totiž ešte neopravili. Komplikácie spôsobila verejná súťaž na dodávateľa prác.



"Obec, ako i všetci obyvatelia, sú z hlavnej cesty zúfalí. Výstavba je tu v poslednej dobe celkom výrazná a cesta je preťažená množstvom áut, ktoré tam chodia," povedala starostka Anna Gulášová s tým, že ju mrzí, že verejné obstarávanie trvá tak dlho.



Verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie cesty ukončila Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) ešte v apríli tohto roka. Náklady na sanačné a rekonštrukčné práce odhadla na 839.128 eur bez dane z pridanej hodnoty. "TSK pripravil projektovú dokumentáciu, povolenia, vysúťažil dodávateľa, len víťaz nám odmietol podpísať zmluvu," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.



Dôvodom malo byť podľa neho to, že dodávateľ nevedel pre nárast cien tovarov, služieb a stavebných materiálov zrealizovať práce za vysúťaženú cenu. "Oslovili sme preto druhého v poradí vo verejnom obstarávaní a uvidíme, či to podpíše alebo nie. Ak nie, tak oslovíme tretieho, prípadne ďalšieho. Ak by sme mali opakovať súťaž, je to minimálne na ďalší polrok," ozrejmil.



Samosprávny kraj podľa Bašku verí, že niektorý z uchádzačov stavbu prevezme a zrealizuje. "Máme na to vyčlenené finančné prostriedky, je tak len už na zhotoviteľoch, či to zrealizujú," podotkol.



Časť prístupovej cesty tretej triedy sa odtrhla ešte v septembri 2020, obec následne vyhlásila mimoriadnu situáciu. TSK v tom roku v novembri spolu s obcou zabezpečil výstavbu obchádzkovej trasy, ktorú môžu využívať aj väčšie nákladné autá.