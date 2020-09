Čavoj vyhlásil v súvislosti s prepadnutou cestou mimoriadnu situáciu

Čavoj 8. septembra (TASR) – Obec Čavoj (okres Prievidza) vyhlásila v súvislosti s odtrhnutou časťou vozovky tretej triedy mimoriadnu situáciu. TASR o tom v utorok informovala starostka Anna Gulášová.



Časť jedinej prístupovej cesty do obce aj s oporným múrom sa odtrhla a zosunula do dvora domu v pondelok skoro ráno. Poškodenie označila starostka za rozsiahle.



Vozovka tretej triedy začala podľa nej viac praskať už v nedeľu, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá ju má v správe, tam zabezpečila opatrenia. „Osadili tam dopravné značenie, ktorým zúžili vozovku, aby sa predišlo nejakému nešťastiu. Cesta sa však nachádza vysoko, preto je to nebezpečné," podotkla.



„Zamestnanci Správy ciest TSK pravidelne každým rokom monitorovali stav cesty III/1787 do obce Čavoj, pričom neboli zistené žiadne výrazné narušenia oporného múru pod cestou," reagovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



Cestu podľa nej v roku 2019 v dĺžke 800 metrov zastabilizovali novou obrusnou asfaltovou vrstvou na zamedzenie rozpadu podložia krajnice cesty z dôvodu nárastu nákladnej dopravy. „Na odtrhnutie časti krajnice mali vplyv výrazné prívalové dažde v mesiaci august a začiatkom septembra, ktoré zapríčinili narušenie podložia oporného múru," tvrdí.



Realizácia opravy poškodeného úseku bude možná po spracovaní projektovej dokumentácie s vyčíslením predpokladaných nákladov, dodala Kukučková.