Čečejovce chystajú výstavbu kanalizácie, stáť má 9,5 milióna eur

Čečejovce 10. decembra (TASR) - Obec Čečejovce plánuje výstavbu kanalizácie. Aktuálne prebieha územné konanie. Pre TASR to uviedol starosta Lukáš Macák s tým, že ak pôjde všetko podľa plánov, práce by sa mohli začať o rok. Stáť by mali okolo 9,5 milióna eur.



"Na základe verejného obstarávania máme vybratých dodávateľov. Teraz prebieha proces územného konania. Pevne verím, že nebudú žiadne problémy a plynule sa začne konanie vo veci stavebného povolenia. Medzitým chceme žiadať o finančné zdroje, nakoľko chceme vybudovať kanalizáciu pre celú obec," povedal. Predpokladá však, že obec si na spolufinancovanie projektu bude musieť zobrať úver vo výške okolo pol milióna eur.



Podľa jeho slov ide o veľkú výzvu nielen čo sa týka nákladov, ale aj technického riešenia. "Projektanti naprojektovali gravitačnú kanalizáciu. Prevýšenie našej obce je asi tri až štyri metre. Preto budú rúry na niektorých miestach možno plytšie, a na niektorých veľmi hlboko," vysvetlil Macák.



Projekt počíta s tromi čerpacími stanicami. Dve menšie majú prečerpávať splaškovú vodu z oboch častí obce. Veľká stanica ju má odvádzať do čerpacej stanice v Mokranciach, odkiaľ bude následne odvedená do čistiarne odpadových vôd v Moldave nad Bodvou.



Starosta odhaduje, že s prácami by sa mohlo začať koncom budúceho roka, pričom by mali trvať zhruba dva roky. "Zasiahne to život všetkých obyvateľov veľmi razantne, hlavne keď sa bude kanalizácia stavať pred ich domami. Počítame s tým, keďže sú niektoré ulice úzke, že kanalizácia pôjde stredom, nakoľko po jednej krajnici ide voda a po druhej plyn. Ulica tak bude úplne rozkopaná," vysvetlil.



Keďže nevylučuje, že do výzvy sa budú môcť prihlásiť len obce s viac ako 2000 obyvateľmi, spustili kampaň. Jej cieľom je, aby si tí, ktorí tu dlhodobo žijú, v Čečejovciach aj prihlásili trvalý pobyt. "Máme okolo 1990 obyvateľov. Odhadujem, že okolo 30 až 40 ľudí tu dlhodobo žije, ale trvalý pobyt majú inde," dodal s tým, že niekoľkí už výzvu obce akceptovali.